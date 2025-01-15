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    新版財劃法衝擊邊境防疫、農產品行銷 胡忠一：多措施需中央統籌、單一縣市難以承擔

    農業部次長胡忠一。（記者楊媛婷攝）

    農業部次長胡忠一。（記者楊媛婷攝）

    2025/01/15 12:55

    〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白主導的立院通過新版財劃法，中央須釋出3753億元經費給地方，農業部次長胡忠一表示，許多農產品生產並非侷限單一縣市，產銷都需要全國規劃，另外山坡丘陵地土石流防災、水域水資源使用等更是跨縣市，坦言新版財劃法將影響農民生計、人民生命財產安全甚鉅。

    在新版財劃法下，中央的整體預算減少28%，相關經費高度集中非農業縣市的台北市、新北市，胡忠一今出席「113年度農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動」，會後被問及新版財劃法對農業產銷的影響時表示，除釋迦主要集中在台東生產外，我國生產的絕大部分的農產品不會只在單一縣市生產，像是過去主要都在屏東出產的洋蔥，現在彰化、雲林等多地也都有種植，因此農產品的產銷都需要執行全國性規劃，若該法實施，除農民無法獲得最新農科、農機工具協助，消費者恐怕也很難即時了解目前有什麼當令產品可消費。

    胡忠一進一步指出，需要由中央統籌規劃的還有邊境防疫，如我國防堵非洲豬瘟、口蹄疫，或者許多植物病害或蟲害等，都有賴邊境的防檢疫執行工作，也需要透過宣導告知國人或入境旅客，相關經費若被刪減，我國邊境防疫將岌岌可危。

    關乎農民生產的河川保育與灌溉水源部分，胡忠一指出，河川流域從源頭到出海口，一定都會橫跨好幾個縣市，相關整治與水資源調度也都需要由中央執行，攸關人民生命財產安全的土石流防治等也同樣需要跨縣市統籌，單一縣市絕對無法執行。

    胡忠一表示，相關工作都需要中央執行，若新版財劃法實施，將對我國農業造成重大影響，也指出我國的農業生產為小農結構，若沒有中央推廣行銷，只讓各縣市細分，恐將讓台灣農業更缺乏競爭力。

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