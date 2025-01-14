時速4.68公里！「粉紅超跑」進香時程敲定 香燈腳：根本不敢睡

粉紅超跑每年急行軍，考驗香燈腳的腿力。（資料照）

2025/01/14 17:50

〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖今年南下北港徒步進香時程敲定，將於5月1日深夜出發，5月3日抵達北港，有民眾算出去程直線距離131~140公里，扣掉休息時間要走近28小時，平均時速4.68公里，考驗香燈腳耐力，有香燈腳就說，跟隨「粉紅超跑」進香根本不敢睡，一不留神鐵定被海放。

白沙屯拱天宮今年進香去程前往雲林縣北港朝天宮，仍然是急行軍，加上回程時間共10天9夜。今年進香適逢進入夏季，天氣炎熱且為急行軍，對香燈腳體能將是一大考驗。

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彰化有信眾研判，去年「粉紅超跑」南下進香走山線，回程走海線，因此依往年經驗，今年南下進香去程應該會走海線，回程則走山線。在5月1日深夜11點25分起駕後，依腳程計算，隔天星期五早上8點就殺到清水，當天中午12點抵達彰化縣伸港福安宮，傍晚就到芳苑福海宮，預計深夜10點跨境進入雲林縣崙背鄉；5月3日星期六早上4點至5點之間出發，上午10點到北港北辰派出所，11點殺到北港朝天宮。

信眾依網路地圖研判，若今年走海線南下，直線距離為131~140公里，中間扣掉休息時間要走近28小時，依照路線圖與日期來計算，平均行走時速約有4.68公里，只能說是「超硬」的行程；有香燈腳說，去年「粉紅超跑」回鑾給10多萬的信徒來一場「震憾教育」，凌晨12點於朝天宮起駕即一路北上，連走12小時未停歇，到福海宮時已步行50公里。因此今年恐怕也要有心理準備，鑾轎起駕後也「不敢睡」不敢「休息」，因為只要一休息，恐怕就看不見「粉紅超跑」的車尾燈， 一不留神鐵定被「粉紅超跑」海放。

白沙屯媽祖進香時程出爐。（拱天宮提供）

去年白沙屯媽祖進香回鑾，駐駕彰化縣芳苑鄉王功福海宮，爆滿信眾熱情相迎。（資料照）

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