徐文建報答父母恩捐復康巴士 願佛菩薩加持乘坐者

新北市議員蔡健棠（右四）團隊執行長徐文建（左二），為感念父母親養育之恩及地藏菩薩庇佑，捐贈復康巴士給新北市政府。（記者翁聿煌攝）

2025/01/14 11:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員蔡健棠團隊執行長徐文建感念父母親養育之恩及地藏菩薩庇佑，14日以台北地藏禪寺及父母親名義捐贈一部復康巴士給新北市政府，徐文建祈願搭乘者也都能獲得地藏菩薩的庇祐，早日康復，新北市副市長劉和然代表受贈表示，徐文建在長輩離世後，捐贈復康巴士來感恩地藏菩薩及父母的方式令人感動。

信仰虔誠的徐文建說，捐贈的復康巴士有貼上一尊地藏菩薩像，如同地藏菩薩行走具足菩薩的千行萬行、行駛在每一個巷弄街道，所接觸到的法界一切眾生都可以得到地藏王菩薩的感召與佛力，並協助身心障礙者使用、祈求生病的人康復。

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台北地藏禪寺會善法師表示，徐文建父親生病期間，為父親遠走三趟中國安徽省九華山地藏菩薩月身寶殿念經祈求庇佑身體健康，父親往生後，日以繼夜頌108部地藏經迴向給父親，孝心令人欽佩。

劉和然表示，蔡健棠與徐文建有深厚情誼也都是孝子，除了致力處理公務為民服務，對年長父母照顧也是親力親為，在長輩離世後，捐贈復康巴士嘉惠身心障礙者，來感恩地藏菩薩及父母的方式實在令人感動。

社會局表示，這次受贈的復康巴士是新北市第839輛，其中768輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為571輛，透過由民間團體、個人的捐贈車輛，政府編列營運費用，一起私公協力共同提供行動不便長者及身心障礙者安全的交通工具。

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