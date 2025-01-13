攀岩場、擺盪遊戲、籃球場！滿足各年齡 桃園平鎮運動公園遊戲場啟用

平鎮運動公園開園啟用，公園運動遊戲設施多，挑戰遊戲場深受青少年學子喜愛。（記者李容萍攝）

2025/01/13 23:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府工務局因應平鎮人口遊憩需求，在平鎮區台66快速道路及國道1號下方空地，斥資近9000萬元辦理2.7公頃的平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程，今（13）日下午熱鬧啟用。這也是繼大園區華興池公園、中壢區光明公園及龍潭運動公園後，市轄第4個啟用的特色公園。

桃園市長張善政出席平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程竣工啟用典禮表示，平鎮運動公園周邊被稻田、菜園、埤塘及天然短林包圍，公園遊戲場景觀改善工程前年動工、去年底完工，可滿足不同年齡、不同能力兒童遊戲需求，包括適合2至12歲的沙坑遊戲場、5至12歲的擺盪遊戲場和地形遊戲場，以及13歲以上的挑戰遊戲場、全齡皆可使用的自然探索遊戲場。

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張善政感謝公路局、高速公路局與立委呂玉玲協調用地，前年利用統籌分配款撥款近9000萬元興建，現在公園啟用，未來將打造一條10公尺寬的新路連接長安路，讓平鎮鄉親更喜歡這個公園。他提到，希望財劃法修正案趕快付之實施，桃園一年可分到多260億元統籌分配款，用來填補每年收支短差100億元，另100多億元會繼續拿來做地方建設，藍綠議員期待的建設，都會用統籌分配挹注讓桃園建設加速。

工務局局長汪在宙表示，此工程遊戲場範圍約6300平方公尺，針對不同年齡的使用者規劃適齡適性的遊戲及活動空間，包含沙坑、鞦韆、遊戲草坡、滑梯、攀爬設施、攀爬牆、抱石場、多功能挑戰路徑、戲水設施及自然探索遊戲設施等，並分區規劃低齡孩童、大齡孩童遊戲場與青少年運動場，減少各年齡層活動相互干擾，同時提升活動安全性。市府未來也將持續秉持重視公共使用的精神，讓市民享有更多綠地空間，打造桃園成為環境友善、安全宜居的新都會。

該公園另新設停車場提供55格汽車及75格機車車位，明起至17日試營運免費停放，園區AMIGO販賣部將於18日營運，成為民眾運動後貼心補給站。

包括立委呂玉玲、市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓、劉仁照、平鎮區長蕭巧如、公路局北區養護工程分局中壢工務段站長王彥筌、大凡整合規劃設計公司專案經理衛思帆及五嶺營造公司負責人王明傳等人一同出席。

平鎮運動公園開園啟用，公園運動遊戲設施多，還有小朋友最愛的攀岩場。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園開園啟用，公園運動遊戲設施多，地景遊戲場深受青少年學子喜愛。（桃園市政府提供）

平鎮運動公園開園啟用，公園運動遊戲設施多，地景遊戲場深受青少年學子喜愛。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園開園啟用，公園運動遊戲設施多，擺盪遊戲場適合幼童玩樂。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園開園啟用，公園運動遊戲設施多，偌大籃球場讓青少年學子打的過癮。（記者李容萍攝）

平鎮運動公園的水域自然探索區。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政體驗平鎮運動公園各項遊戲設施，直呼錢花的很值得。（桃園市政府提供）

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