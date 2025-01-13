中央大學「白色能源屋」集3大技術 無日照可運行2天以上

中央大學「白色能源屋」集「創能」、「儲能」與「節能」三大能源技術於一體。（記者李容萍攝）

2025/01/13 22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕迎向台灣2050淨零排放，國立中央大學在機械館旁整合最新能源技術建造打造「白色能源屋」，集「創能」、「儲能」與「節能」三大能源技術於一體，自2020年開放參觀，作為台灣能源教育扎根的實踐基地。校方統計，去年共吸引國內外近50個單位，超過1500人次參訪，儼然成為師生與民眾打卡的熱門景點，校方今（13）日對外開箱此基地的尖端科技。

中大校長周景揚表示，「白色能源屋」為科技部國家型能源計畫所建置，由教育部潔能系統整合與應用人才培育計畫進行教育推廣，由2個20呎貨櫃屋組合而成，以2人住宅為設想情境，負載需求約每日10度電的18坪室內空間。屋頂以太陽光電來創能，再透過鋰電池和燃料電池技術來儲能，以高效能建材、智慧空調、智慧照明、節能家電和智慧電表來節能，並以建築能源監控系統和智慧電網作系統整合，在無日照下，能源屋可持續運行2天以上， 是一座集多項能源技術於一身的潔能綠建築。

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值得一提的是，「白色能源屋」採居家風格的設計，希望將能源技術落實在民眾的居家生活上，讓民眾透過實際場域的參觀，真正感受到平日民眾的用電是怎麼產生的，並如何儲存和節能。

會中，包括中大能源工程研究所教授曾重仁、 材料科學與工程研究所所長李勝偉、電機工程學系主任陳正一等學者專家分享研究成果，期許引領台灣綠能科技與產業更蓬勃發展，在零碳時代共創永續美好。

「白色能源屋」導覧採預約，預約電話（03）422-7151轉28022。

中央大學「白色能源屋」集「創能」、「儲能」與「節能」三大能源技術於一體。（記者李容萍攝）

中央大學「白色能源屋」研發團隊合影。（記者李容萍攝）

中央大學「白色能源屋」，為台灣綠能科技的展示重鎮，中央大學校長周景揚（右2）等人開箱此基地的尖端科技，展示中大的領先成果。（記者李容萍攝）

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