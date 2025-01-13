墾丁大街大改造！首階段人行道過年前完成

周春米視察墾丁大街大改造進度。（屏縣府提供）

2025/01/13 23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府為改善屏東觀光門面的墾丁大街，與公路局南工分局簽訂為期5年的管養合約，近期已在施工當中，縣長周春米今天前往視察進度，要求工務處在農曆年前先完成第一階段夏都飯店至墾丁青年活動中心的人行道路段，讓遊客到墾丁能夠愉快逛街過節。

帶有異國風情的墾丁大街是遊客必逛的台26線路段之一，每逢假日或旅遊旺季常因人潮密集而須實施交通管制措施，縮減車道或管制車輛通行。但縣府工務處觀察，現況道路兩側並未提供完善人行與臨時停車空間，最外側車道常因裝卸貨與遊客消費行為被占用，且夜間設攤後，遊客僅能行走於最外側車道，與車輛爭道，影響行車安全且降低觀光遊憩品質。

請繼續往下閱讀...

近年墾丁的觀光遭到人行環境及消費問題是連傳負評，屏縣府想方設法要改善陳屙，決定從人本著手，並可提升墾丁地區街容景觀，因此在去年12月31日正式和公路局南工分局簽訂代管合約，和公路局南工分局合作，以人本思維重新規畫墾丁大街車道配置及安全舒適的通行空間，改善範圍為台26線34K+460（大尖山停車場）至36K+000（福華大飯店）止全長約1.5公里，施作內容包含車道鋪面改善、新設實體人行道與墾丁大街內標線型人行道等。

周春米視察後指出，預計1月20日農曆過年前可完成夏都飯店至墾丁青年活動中心的人行環境改善，不影響遊客走春踏青；墾丁青年活動中心至福華飯店段的人行道則於農曆年後施作，預計3月底前竣工。她並指示縣府團隊應盡速邀集墾丁國家公園管理處、公路局南工分局、恆春鎮公所及管線等相關單位，研商如何進行廣告招牌、入口環境等整體改善相關事宜，為墾丁大街帶來不一樣的面貌。

周春米視察墾丁大街大改造進度。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法