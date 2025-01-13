防淪蚊子館！金城鎮多元服務館暨托嬰中心動土 陳福海喊善用

金門縣金城鎮舉辦「鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心」新建工程動土典禮，舞獅獻藝，祝賀「開工大吉」。（記者吳正庭攝）

2025/01/13 22:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天舉行金城鎮「鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心」新建工程動土典禮，縣長陳福海說，未來完工後一定要善加利用，希望讓監察院認同，金門所蓋的任何1個活動場所都會廣泛使用。

這項新建工程，總經費5250萬元，其中2100多萬元由14位縣議員可支配的工程款負責，其餘由中央出資2200萬元，縣府600萬元，餘200多萬元由金城鎮公所自籌，預計申報開工後約12個月，即2026年完工。

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去年6月，金門縣政府興建數十棟社區活動中心等公共設施遭監察院調查，質疑有使用率欠佳、淪為蚊子館等情事，要求縣府檢討改善。縣府也為此，對於計畫興建中的「活動中心」等案更加謹審，甚至暫緩施行。

陳福海說，監察院對金門興建活動中心有意見，但鄉鎮及社區又有此需求，該怎麼做？確實考驗行政團隊，最後，在大家集思廣益下，終於想方設法，準備在鳳翔新莊蓋1座聚會場所，包括2樓的托嬰中心，中央也願負責2200萬元。

陳福海說，「我們都很想幫鄉親做點事」，包括董森堡等多名議員還為此專程到縣府協商，透過大家的努力，才會有那麼多議員支持。他說，「我們不是在蓋活動中心，是在蓋一個大家都可以善用的環境和空間」

他強調，希望建構一個讓監察院可以看到金門未來的多元服務館，不僅要活化，而且要使用的很頻繁，「不要讓監察院說我們蓋了很多，都沒有在用」。

金城鎮長李誠智感謝縣議會及14名議員大力支持配合款補助，唱名包括議長洪允典補助100萬元、副議長歐陽儀雄50萬元、議員唐麗輝500萬元、周子傑50萬元、董森堡300萬元、蔡水游75萬元、洪鴻斌62萬元、許大鴻300萬元、李養生200萬元、許玉昭70萬元、石永城100萬元、陳泱瑚200萬元、陳錦偉50萬元，前縣議員楊育菡65萬元。

議員董森堡說，鳳翔新莊多元服務館暨扶嬰中心工程的動土是一個典範，期許也同樣在金城鎮蛋黃區、目前還沒有托嬰中心的安和社區、民生社區等，可以鳳翔新莊為例，也向中央申請經費，並結合各方資源，達到目的。

縣府表示，鳳翔新莊多元服務館暨托嬰中心區位絕佳，土地面積999平方公尺，是一棟地上3層建築物，座落於具有教育與藝術氣息的文教特區，1樓設置鳳翔新莊多元服務館，作為地區居民集會場所，提供各類型講座、健康促進、地方產業發展、樂齡及老幼共學的終身學習地；2樓設置鳳翔新莊公辦民營托嬰中心。

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