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    2025台南鹽水月津港燈節1/18開幕 交管看這裡

    2025台南鹽水月津港燈節將在1月18日開幕。（南市文化局提供）

    2025台南鹽水月津港燈節將在1月18日開幕。（南市文化局提供）

    2025/01/13 22:36

    〔記者楊金城／台南報導〕2025台南鹽水月津港燈節將在1月18日開幕，為期30天，新營警分局今天（13日）發布燈節交通疏導管制措施，提醒遊客注意。

    月津港燈節近些年吸引破百萬遊客賞燈，為避免燈區周邊道路人車爭道造成危險及大量車流湧入鹽水區造成交通阻塞，南市交通局和警方針對鹽水區外圍道路及燈區周邊道路規劃交通疏導管制措施。

    月津港燈區周邊設置行人徒步區包括鹽水區行昌路（橋南街至中山路）、橋南街（南門路紅磚廣場至康樂路）、康樂路（橋南街至中山路）、公19新設道路（中山路1-35號至燈區旁人行步道）4條路段，1月18日至2月16日每日16時起至24時止，以上路段、時段禁止路邊臨時停車。

    燈區周邊道路：鹽水信義路段，視交通狀況，管制車輛自忠孝、信義路口進入信義路段，建議車輛改道路線從忠孝路→仁愛路→金和路進入鹽水區。月津路段、南門路段同樣視交通狀況管制車輛進鹽水市區，建議車輛改道路線同樣走172線、台19線從金涵路進入鹽水市區；中正、朝琴路段視交通狀況，管制車輛進入中正路以東、朝琴路以南區域。

    在月津、治水路、金和路、岸內、南門路、行昌路等有停車場，武廟北門路、點心城、公三、南門路停車場也有YouBike2.0站點可多利用。

    2025台南鹽水月津港燈節交通疏導管制、停車場示意圖。（南市交通局提供）

    2025台南鹽水月津港燈節交通疏導管制、停車場示意圖。（南市交通局提供）

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