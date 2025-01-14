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    好市多抗寒「兩物」熱賣 網讚：被食物耽誤的服飾店

    低溫來襲，好市多賣的服飾單品引發網友熱烈討論。（資料照）

    低溫來襲，好市多賣的服飾單品引發網友熱烈討論。（資料照）

    2025/01/14 00:25

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日全台低溫，不少人採購保暖衣物抗寒，美式賣場好市多（Costco）的冬季服飾系列因此成為熱議焦點。有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」分享購買經驗，稱讚好市多冬衣CP值高，甚至笑稱是「被食物耽誤的服飾店」。

    根據貼文，網友提到，原本想「忍過冬天」，但今年台北的寒流讓人難以招架，於是手刀購入好市多的羽絨衣系列，發現不僅背心和外套款式保暖，設計也不老氣，且羽絨材質相當有份量，適合台北陰冷潮濕的天氣。貼文引發討論，有網友留言指出，「羽絨衣有防水功能還附帽子，單價比外面便宜」、「黑五買的輕便款真的保暖」、「輕便又暖，特別適合長輩穿」。

    除了羽絨衣，好市多的其他冬季單品同樣受到好評；在另一個社團Costco好市多 商品經驗老實說中，許多網友對L牌厚絨保暖毯給予高度評價。這款毯子目前特價中，尺寸為152×177公分，擁有淺灰與深藍等配色，網友們紛紛表示，「這款毯子用了7、8年依然很保暖且不掉毛」、「去年家裡買了四條，每人一條，鋪在床墊或當棉被都很好用」。也有人建議最佳使用方式：「將毯子蓋在親膚面，外層再搭羽絨被，暖到不想起床」；不過，部分網友也指出這款毯子的缺點：「長度稍短，對身高較高的人可能不夠用」。

    對於何時能搶到特價商品，有不少網友提供自己的觀點。有人說，「早買早享受，晚買享折扣」；有人認為「等到天氣回暖或夏天的時候才會出清」，並提醒「等特價可能就沒有想要的尺寸了」，建議看到喜歡的款式時儘早入手。

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