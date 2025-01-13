雲林傳肉鵝場確診H5N1 撲殺400多隻

雲林縣麥寮一處肉鵝場確診H5N1防疫人員執行場內肉鵝撲殺銷毀作業。（圖由雲林縣府提供）

2025/01/13 16:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林再傳H5N1亞型高病原性禽流感確診案例，麥寮1處肉鵝場本月9日通報場內鵝隻有異樣，雲林縣動植物防疫所派員採樣送驗確診，防疫人員依標準作業程序今（13）日完成場內402隻33日齡肉鵝撲殺銷毀作業及場區內外清潔消毒工作。防疫所表示，累計今年雲林共有4場禽場確診，呼籲業者要做好防疫工作。

動植物防疫所長廖培志表示，肉鵝場是主動通報，經疫調周邊1公里有12處養禽場，防疫人員前往採樣，並加強環境消毒，累計1月已有3場雞場、1處鵝場確診。

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廖培志說，冬季候鳥遷徙，加上冷氣團影響，溫差大，縣轄內禽流感疫情升溫，縣府防疫單位全力提升防疫層級，除強化監測、教育宣導、發放消毒水外，每天派員針對高風險場域消毒，降低環境中病毒數量，確保疫情能有效控制。

防疫所籲請養禽業者加強禽場內保溫與防鳥設施，並做好門禁管制及消毒等生物安全措施，另提高警覺每日自主觀察若發現有禽隻異常要主動通報。

另由於國際近日確診1起禽流感傳人案例，防疫所表示，雖該病對一般民眾的公共健康風險仍低，但接觸鳥類、家禽或乳牛的人員，感染風險較高，仍須注意相關衛生清潔工作。

雲林麥寮一處肉鵝場確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所完成場區消毒及清潔工作。（圖由雲林縣府提供）

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