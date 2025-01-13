清理寵物便便不煩惱 新北設215座「可愛柴狗便袋箱」

民眾遛狗務必隨手清理狗便，如忘記帶袋子可至狗便袋箱索取。（圖由新北市環保局提供）

2025/01/13 15:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕為減少公共區域犬隻糞便問題，新北市環境保護局在23區設置215座「新北可愛柴狗便袋箱」，引導飼主處理寵物排泄物，民眾可以透過網路地圖查詢到215座狗便箱的位置。

環保局表示，房仲業者群洋集團去年捐贈5座「新北可愛柴狗便袋箱」，分別設置於中和與永和區的市區公園、人行道旁等地點，並在狗便垃圾桶正面刊登宣傳資訊。除了提供市民便捷的犬便清理設施，並引導飼主負責任地處理寵物排泄物，更提供房仲業者合法宣傳管道，減少違規小廣告張貼。

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另外，大型寵物量販連鎖業者魚中魚樂活有限公司去年初捐贈3座「新北可愛柴狗便袋箱」，2022年起每年出資贊助製作10萬個「日進斗金」的狗便袋，至今已推出30萬個狗便袋，提供民眾遛狗時免費取用。

環保局指出，農業部2023年公布，全國家犬、家貓總數已經超過台北市人口數，狗便問題成為市容管理的挑戰。為了鼓勵飼主養成清理犬隻排泄物習慣，環保局與企業合作設立狗便袋箱，不僅強化環境衛生，也能展現社會責任，環保局歡迎相關企業、商家參與贊助計畫，提升新北市的環境品質。

環保局提醒，飼主應善盡清理寵物便溺的責任，勿造成路上其他人的不便與影響環境衛生，如經環保局查證屬實，將得依廢棄物清理法最高處以6千元罰緩，去年共告發處分114件，裁罰金額共30萬9600元，飼主可使用新北市各區的狗便袋箱，如發現缺袋或髒亂問題，每座狗便袋箱右側皆有標示聯絡資訊，可直接向管理單位反映。

飼主應善盡清理寵物便溺之責任，如經查證屬實影響環境衛生，最高處以6千元罰緩。（圖由新北市環保局提供）

歡迎各界捐贈狗便（袋）箱及狗便袋，可依需求設計宣傳圖示，攜手打造更美好的社區環境。（圖由新北市環保局提供）

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