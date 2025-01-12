台中老人受虐比例高！議員陳俞融憂心 社會局稱因「黑數」改善

台中市社會局表示，台中市老人受虐通報率高居六都第二，主因是強化宣導，及市民更重視老人受虐協助通報。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/12 12:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年全國預估將邁入超高齡社會，民進黨台中市議員陳俞融指出，台中市65歲以上人口佔16.5%，已成高齡化社會，根據統計資料，台中市老年人口受虐比例高達0.538%，僅次於高雄市，為六都第二高，顯示許多長輩正承受著無形的精神壓力。

社會局表示，過往老人保護的通報率「黑數」過高，其原因在於老人本身隱忍不報、社會一般民眾對於老人保護瞭解不夠、老人受虐徵兆易與老人疾病症狀混淆、專業人員對於老人虐待的敏感度不足等等；台中市通報率六都第二，在於台中市強化宣導及市民更為重視老人受虐，協助通報，讓長輩可以得到即時的通報協助。

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陳俞融表示，台中市人口趨勢正從「高齡化社會」邁向「超高齡社會」，台中市老年人口僅居六都第4多，但受虐比例卻高居六都第2，且老人受虐案件不減反增，從2022年2277件攀升至2023年2620件，增幅達1成5。

而從通報數據來看，台中市老人受虐類型中，身心虐待占比高達95%以上。其中最令人意外的是，精神暴力的比例竟與肢體暴力不相上下，顯示許多長輩正承受著無形的精神壓力。

陳俞融指出，根據衛福部統計資料顯示，老人受虐案件中，施虐者以子女居首、配偶次之。但探究其原因，很多時候，子女因照顧負荷過重，而忽略自身的身心狀態，或是因長時間照顧而欠缺休息，曾有服務案件中，子女為盡孝道照顧父親卻沒有做好自我照顧，心理壓力過於龐大，直接影響人際、工作及家庭關係，導致和長輩互動陷入惡性循環，最後形成精神虐待的案例。

陳俞融也質疑，社會局2024年1-11月老人虐待立案案件中，目前約9成3採取「安全維護」處遇方式，這樣的處遇方式或許能防止立即性的肢體傷害，但對於長期的精神虐待，效果恐怕相當有限，市府應該重新檢討現行防治機制，提升社工人員對長輩遭精神虐待的敏感度，並建立更完善的心理諮商轉介機制。

社會局表示，有鑑於台灣已邁入老年社會，早已積極投入老人保護防治工作，並深入社區鄰里進行老人保護工作防治教育訓練及宣導，老人受虐通報案件數增加，與全國統計逐年上升一致。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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