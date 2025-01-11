視察桃機春節疏運整備作業 卓榮泰：超前部署全線滿開

行政院長卓榮泰11日前往桃園機場視察春節疏運整備作業。 （記者朱沛雄攝）

2025/01/11 13:50

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕行政院長卓榮泰今天前往桃園機場視察春節疏運整備作業，卓榮泰表示，春節疏運期間桃機疏運運量每天近15萬人，希望桃機公司、交通部能用旅客的角度來看機場的服務，各單位要相互配合超前部署、提前全線滿開，讓旅客感受到機場服務的誠意，只有用旅客的角度來看這次的服務量能，年假過後才能獲得旅客的肯定。

卓榮泰上午至桃園國際機場視察春節疏運整備作業，除了聽取桃園國際機場股份有限公司簡報後，也進入管制區內視察安檢、動植物檢查、海關行李查驗等旅客出入境關卡準備情形。

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日前桃園國際機場安檢門大塞車，有不少旅客在安檢程序卡了半小時到1小時，引發怨言。卓榮泰表示，上個禮拜的震撼教育，今天特別來看看能不能和大家一起努力符合國人需求，讓國人進出國門更順利；只有用旅客的角度來看這次的服務量能，假期過後才能獲得旅客的肯定。

卓榮泰指出，看1件事情可以有3種視角，1種是平面的由上往下看整個服務跟旅客的需求，就會看到旅客是不是等候的時間很長、服務的量能是不是不夠；第2個視角是從服務者的角度來看，當看到旅客排隊好長、等待的時間好久，卻沒辦法馬上增加服務量能。第3個角度是從旅客的角度來看，排隊的旅客在等待卻看到服務量能沒辦法全線滿開，會認為服務不到位，旅客焦慮的心情只會因為等待而加倍。

卓榮泰表示，希望桃機公司、交通部能用旅客的角度來看機場的服務，大家也已經有這樣的觀念，超前部署、提前開線，而且是要全線滿開，人力的部分在緊急因應的狀況下，要看各單位互相配合的能力，若能適時增補人力、提前全線滿開，相信旅客會看到機場服務的誠意。

卓榮泰也提到，動植物的檢疫一定要落實，人力、設備都要做到，而且不能有任何人為疏忽；春節期間桃機疏運運量非常大，每天有14萬到15萬人，一線人員會遇到很多狀況，希望桃機公司跟交通部能夠跟各航空公司協調配合，行政院可以隨時做更多協助。卓榮泰強調，只有用旅客的角度來看這次的服務量能，年假過後才能獲得旅客的肯定

行政院長卓榮泰11日前往桃園機場視察春節疏運整備作業。 （記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰11日前往桃園機場視察春節疏運整備作業。 （記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰11日前往桃園機場視察春節疏運整備作業，卓榮泰表示，只有用旅客的角度來看這次的服務量能，年假過後才能獲得旅客的肯定。 （記者朱沛雄攝）

行政院長卓榮泰11日前往桃園機場視察春節疏運整備作業，卓榮泰表示，只有用旅客的角度來看這次的服務量能，年假過後才能獲得旅客的肯定。 （記者朱沛雄攝）

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