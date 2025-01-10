台中擺脫最胖城市成六都第2瘦！全國最胖是「這1縣」

台中市擺脫最胖城市，成為六都第二瘦城市。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/10 20:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中擺脫最胖城市！教育部體育署公布最新去年運動現況調查，台中市民過重或肥胖的民眾占38.4%，六都中僅次於台北市的37.6%，且低於全國平均39.6%，並較前年減少4.5%，有大幅進步，衛生局長曾梓展表示，衛生局規劃減重相關活動有成，今年將擴大推動市民減重及規律運動活動，歡迎市民踴躍參加。

根據運動現況調查，六都中過重或肥胖民眾比例最高排名是高雄市（41.3%）居冠、新北市（40.0%）次之、桃園市（39.8%）、台南市（39.7%）、台中市（38.4%）及台北市（37.6%），台中市連4年居六都最胖城市，去年終於擺脫肥胖，成為第2瘦城市，去年調查中，全國最胖縣市則為雲林縣43.1%，最瘦是宜蘭縣36.6%。

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曾梓展表示，衛生局去年規劃推動減重相關活動，試辦一系列健康促進活動，從5月到10月，每個月針對不同族群從媽媽、上班族、青少年、爸爸、中壯年等，提供960位BMI達24的市民可免費報名至國民運動中心及部分民營健身房運動，並且量測身體組成，了解自身狀況，同步搭配線上營養諮詢，藉由運動及飲食雙管齊下，達到減重效果。

曾梓展說，今年再接再勵持續健康瘦身，規畫搭配台中通APP，一日走路萬步可獲數位點數，以及報名衛生所減重活動贈禮券，他也提醒，規律運動有助於促進身體健康，可以維持心血管、呼吸機能以及骨骼肌肉健康，還能減少焦慮及產生愉悅感。

衛生局另建議市民的身體質量指數（BMI）應維持在18.5（kg/m2）至24（kg/m2）之間，保持健康好體態，鼓勵每週至少運動3次、每次30分鐘、心跳要達到130下，或是會喘、會流汗，平常外出也可多多利用大眾運輸搭配步行，可走樓梯就不要搭電梯，週末假日與親朋好友相約戶外活動放鬆身心，同時促進身體健康。

衛生局提醒，飲食與運動是防止肥胖的最佳策略，在日常生活中運用零碎的時間累積運動量，如上下班通勤快走、步行搭乘大眾運輸工具，以及多走樓梯少搭電梯等方式，將運動融入生活中，逐漸養成運動的習慣，維持每日運動30分鐘，每週累積達150分鐘的身體活動。

衛生局補充，市府目前已建置2271處運動地點及673家健康餐廳，提供民眾參考。更多健康相關資訊請至台中市運動及健康餐飲地圖查詢，以及教育部體育署i運動資訊平台資訊。

台中衛生局去年提供960位BMI達24的市民，可免費報名至國民運動中心及部分民營健身房運動。（衛生局提供）

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