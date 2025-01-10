想當海外青年英語服務營志工？ 報名到3/10

僑委會委員長徐佳青訪視2024年海外青年英語服務營志工，並與學童開心合影。（僑委會提供）

2025/01/10 19:49

〔記者方瑋立／台北報導〕僑務委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會共同規劃的「2025年海外青年英語服務營」7月5日到8月1日舉辦，每年營隊均吸引超過國內80所國中、國小參與，世界各地海外志工赴各校英語志願服務，提供國內學童們沉浸式英語學習環境，不僅增進偏遠地區與資源匱乏學校學童學習英語機會，也促進多元文化交流，更有助於學童拓展國際視野，對他們的學習及成長產生重大深遠影響。

僑務委員會與教育部自2006年起共同規劃辦理「海外青年英語服務營」，陸續邀請客家委員會、原住民族委員會共同合作，透過密切協作，積極鼓勵世界各地優秀海外青年志工返台，為各地國中、小學提供英語教學服務。海外青年英語服務營活動將於今年迎來20週年，迄今已有近7000名來自世界各地的海外青年志工參與，超過40000名國內學童受惠，成效斐然，廣受各界支持與認同。

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隨著「2030雙語政策」的推動，海外青年英語服務營的角色愈加重要。為配合國家政策，「2024年英語服務營」持續擴大辦理，計有來自全球五大洲22個國家及502名海外青年志工，前往全國84所國中、小學，為3769名學童提供英語教學服務。

「2025年英語服務營」海外青年志工申請3月10日截止報名，到國內學校申辦作業請洽各縣市政府教育局處、教育部國民及學前教育署、客家委員會及原住民族委員會。歡迎各縣市國中、國小踴躍加入英語服務營的行列，一起提供台灣學童一個難忘又充實的暑假。

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