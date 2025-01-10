台南「碳佐麻里」燒肉店又出事！居民投訴香到睡不著

台南燒肉品牌「碳佐麻里」的除塵、空氣濾清設備，在同行眼中是頂規到不行的設備，一般餐廳根本無法做到。（民眾提供）

2025/01/10 20:03

〔記者王捷／台南報導〕號稱「亞洲最大」、佔地千坪的台南燒肉品牌「碳佐麻里」新興店，剛開幕吸引大批人朝聖，但最近因為「香」到附近民眾睡不著被檢舉，環保局將擇日進行氣味採樣，來判定是否開罰。有同業感嘆，碳佐麻里的空汙設備頂規到不行，空氣品質一定沒問題，但只有氣味無法去除。

「碳佐麻里」是中高價位的燒肉店，千坪新店開幕，仍無法消化大量來客數，讓「訂位」變「候位」，台南市府法制處消保官介入輔導，這陣子又因為燒肉味太香了，讓附近居民無法接受，投訴到環保局。

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有部分居民向里長陳情，店家則向鄰居說明，已投入近千萬設置過濾設備，願意負起社會責任，保證不會有空汙問題，並帶里長與居民代表參觀頂樓20幾台空濾設施，解釋水洗、靜電等過濾設備的功能。

據了解，餐飲業的空濾設備大概分為水洗機、靜電機與活性碳機，米其林餐廳、燒肉業者都認為，這些設備抽氣過濾，空氣品質是沒問題的，只有「味道」無法去除，而且碳佐麻里的設備頂規到不行，一般餐廳無法負擔。

碳佐麻里則指出，碳佐麻里是台南起家的品牌，南區旗艦店開幕前就斥資近千萬設置水洗機、靜電機與集塵桶，日後維護也都是最高規格，也會加強與周邊鄰居溝通。

環保局已派員到碳佐麻里稽查，但店家的過濾設備超過一般業者，所以沒有開出罰單，不過檢舉人不滿意還是有燒肉味，環保局將擇日派員採樣空氣中的氣味，由專業人員以氣味來判斷是否開罰。

「碳佐麻里」是台南起家的品牌，以中低價又提供好食材聞名。（業者提供）

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