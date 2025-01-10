嘉縣梅山賞悅購物中心開幕 70間農漁會特產一次購足很文青

梅山鄉農會梅山賞悅購物中心今開幕啟用。（記者王善嬿攝）

2025/01/10 15:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉農會斥資約1千萬元全新整修裝潢一樓舊購物中心，打造「梅山賞悅購物中心」今開幕啟用，店內裝潢走文青風，提供不只梅山鄉農會高山茶葉、愛玉等農特產，全國70間農漁會農特產品可一次購足，成為嘉縣山區居民、遊客購買農特產新據點。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、梅山鄉農會總幹事黃書賢、前立委陳明文、前梅山鄉農會總幹事黃世裕等人昨出席剪綵。

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翁章梁表示，梅山賞悅購物中心的裝潢十分現代化，陳列嘉義縣各地的熱門農特產，連經常完銷的阿里山獲獎茶都有販售；以前鄉親送禮購買農會產品稱為「土產」，如今這些產品經重新包裝設計，成為送禮自用兩相宜的好選擇，隨農曆過年即將到來，歡迎大家一起來選購。

黃書賢說，梅山鄉農會「梅山賞悅購物中心」就位於梅山鄉市中心，更是往返山區如太平雲梯等景點重要中繼站，遊客數量多，因此思考集結全國農漁特產品銷售，而舊購物中心十多年未整修，感謝農業部補助，以總經費約1千萬元整修、裝潢，提供鄉親、旅客更舒適購物環境。

黃貞瑜表示，以前農會只販售柴米油鹽醬醋茶等基本日用品，現在積極開發新產品、力拚轉型，各鄉鎮市農會將在地農特產品精緻化，嘉縣熱銷商品包括水上鄉農會、東石鄉農會將蓮藕、杏鮑菇製作成鹹粥、穀粉，朴子市農會的紅薏仁等產品，受長輩喜愛；中埔鄉農會椪柑橘果乾、新港鄉農會用黑豆開發米乖乖、溪口鄉農會南瓜脆片等，親子家庭青睞；梅山鄉農會茶葉、茶包，六腳鄉花生等產品，都很暢銷。

黃貞瑜說，嘉義縣農會因沒有信用部，近年營運項目新增開發新商品、與鄉鎮市農會合作推出限定伴手禮，2023年與故宮博物館聯名推出茶葉禮盒銷售破百萬元，供銷產品營收逐年上漲。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）、梅山鄉農會理事長總幹事黃書賢（中）推薦嘉縣農特產品。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（左三）稱讚農特產品包裝精美、送禮很大方。（記者王善嬿攝）

梅山賞悅購物中心重新以現代化、文青風裝潢整修，讓人耳目一新。（記者王善嬿攝）

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