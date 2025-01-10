竹北地政、戶政合署廳舍 將是大新竹第1棟負壓公部門建物

新竹縣計畫新建的竹北戶政地政事務所聯合辦公大樓模型。（記者黃美珠翻攝）

2025/01/10 15:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕避免新竹縣總圖「鐵皮屋美學」爭議再現，縣府今天應縣議會要求，針對計畫新建且即將邁入基礎設計和細部規劃階段的竹北戶政、地政聯合辦公大樓舉辦規劃設計說明會。縣府表示，整棟建物將結合一旁的東興圳地景，設置AI室內婚攝打卡區、提供可辦聯合婚禮的共享空間等獨步其他戶所的服務，還將是大新竹地區首棟採負壓通氣的官方建物，具防疫功能。

縣長楊文科開場直言，其實建築的材質、節能減碳等的功能只要很好，就算是鐵皮屋又何妨！針對新竹縣總圖被質疑的鐵皮屋美學，他說縣府已經全面檢討，希望做到實用和美觀兼顧，而計畫新建中的戶政和地政合署辦公大樓，他也歡迎議會等各界有甚麼意見都可提出來溝通、大家有話可以直講。

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縣府民政處長陳建淳說，竹北戶政地政事務所聯合辦公大樓就在竹北市自強5路、成功13街口，基地面積1224坪，目前已經完成初步的設計規劃，準備近日基礎設計和都審，屆時取得建照後希望能在今年10月完成發包接著開工動土，以2027年底竣工為目標。

她說，這棟合署辦公大樓初步規劃地下3層、地上4層。地面建物規劃有避車彎，下車洽公民眾和辦公區內候辦的民眾動線有區隔互不干擾，1樓迎賓設有咖啡吧，洽公或是賞玩東興圳的民眾可以入內使用。

陳建淳說，整棟大樓考慮防疫，將是大新竹地區首棟負壓設計的官方辦公建物，配合辦理結婚登記，戶外有結合地景的戶外婚攝打卡專區，室內也有AI智慧婚攝區，要結婚的新人只要帶著自己喜歡的場景影像，室內婚攝打卡區就能更換婚照的場景。

換言之，一時衝動想婚，或是剛求婚成功的新人，只要帶著自己喜歡的場景影像，就能到竹北戶所拍攝新婚照片、隨即辦理登記。

因應前述結婚登記的需求，未來聯合辦公大樓的4樓屬於開放型的共享空間，約180坪的空間可以舉辦縣民聯合婚禮，也可以舉辦地政戶政的教育訓練、親子家庭日活動等。

這場創新的縣府辦公大樓未來，吸引不分鄉鎮的縣議員鄭美琴、吳旭智、林碩彥、邱坤桶、蔡志環、吳傳地、歐陽霆、蔡蕥鍹等到場了解之外，竹北市民代表彭竣志、曾玉菱、以及十興里毛振福等多名里長都到場關心。

彭竣志建議，4樓共享空間或許也可以做為桌球的訓練場地，有人則期待做為青創基地。

新竹縣竹北戶政地政事務所聯合辦公大樓預定地就是圖中圍網區域。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府民政處長陳建淳（面對鏡頭左）說，計畫設置的室內婚攝區是AI智慧服務，新人只要帶著自己喜歡的場景到場，就能呈現專屬的婚攝背景拍結婚照。（記者黃美珠攝）

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