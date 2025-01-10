春節9天連假 雲林走春地雷路段時段曝光

交通部公路局嘉義區監理所、雲嘉南養護工程分局、高鐵公司及雲林縣府召開春節疏運聯合記者會。（記者黃淑莉攝）

2025/01/10 15:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年春節有9天連假，交通部公路局今（10）日公布雲林縣境內易壅塞路段、時段及替代路線，嘉義區監理所長黃萬益提醒民眾改道避開壅塞路段，多利用大眾運輸工具。

公路局雲嘉南區養護工程分局主任李俊儒指出，今年春節連假從1月25日至2月2日共9天，雲林縣境內省道易壅塞路段有2處，第一處在台19線68K到71K北港市區路段，主要是要到北港朝天宮、武德宮參香祈福人車，根據往年統計高峰期每小時約有1800輛次，預計尖峰時段為1月29日（初一）至2月2日（初五），每天上午10點到下午7點。

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建議替代路線可行駛台19線74.8K處左轉往媽祖大橋、接文仁路左轉公園路行駛145線。或走159線左轉台19接71.2K處右轉產業道路接媽祖大橋。

第二處為台3線257K至260K綠色隧道路段，主要是外出遊客，預估尖峰時段為1月29日（初一）至2月1日（初四）每天下午3點至5點。屆時周邊道路口會有管制措施及違規停車取締，請用路人配合，以免影響車流。

雲林監理站長陳啟文表示，春節假期客運有多項優惠，除90條國道客運享平日優惠6折票價，轉乘也有優惠，另全國75條幸福巴士在春節期間免費搭乘，雲林有2條701斗六到草嶺及203水林到北港，另外還有台灣好行雲林有3線，包括斗六古坑線、北港虎尾線及雲林草嶺線，行經縣內重要景點，民眾可多利用。

雲林縣交通工務局長汪令堯指出，因應春節返鄉民眾及走春遊客，縣府在交通輸運上規畫3方案，分別為高鐵站返鄉接駁專車，在1月25日至2月2日每天上午11點至晚上9點，每1小時一班次，初步規畫有3條路線高鐵至西螺、高鐵至北港、高鐵至四湖。

新春漫遊雲林交通接駁車，1月30日（初二）至2月2日（初五）每天上午8點到下午4點，每小時1班次雙向對開，路線有雲東、雲中、雲南。

北港環境接駁車，1月31日（初三）起每週六、日及國定假日，上午9點到下午6點，每小時1班次，接駁路線武德宮、文化中心、北港鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第一停車場及1911好庫文化園區。

春節連假雲林境內易壅塞路段台19線北港市區及替代路線。（公路局提供）

台3線古坑綠色隧道段易壅塞時段及疏導措施。（公路局提供）

北港朝天宮一年吸引800多萬遊客，春節連假每天都有數十萬人次湧入。（記者黃淑莉攝）

古坑綠色隧道一年吸引1、200萬人次造訪，春節假期預期每天會吸引大批遊客。（記者黃淑莉攝）

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