為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    XR萌寵成復健良伴 北科大開發Petroller獲獎

    北科大互動系Petroller團隊赴日參展SIGGRAPH ASIA 2024，抱回XR最佳展示獎。（北科大提供）

    北科大互動系Petroller團隊赴日參展SIGGRAPH ASIA 2024，抱回XR最佳展示獎。（北科大提供）

    2025/01/10 15:19

    〔記者楊綿傑／台北報導〕北科大互動設計系師生團隊研發「Petroller」，有別於一般寵物機器人，運用人與「虛擬貓咪」的實體互動進行陪伴復健，提供觸覺、視覺、聽覺等多感官回饋，不僅不用插電，還有更豐富的表情、情緒呈現，獲得2024年SIGGRAPH ASIA的XR最佳展示獎（XR Best Demo in Show Award）。

    「Petroller」由北科大互動系副教授韓秉軒指導學生劉大維、曾珮慈、呂冠儀、張寬寧、彭日璇共同開發，主要用於復健與陪伴。使用者戴上VR眼鏡，可與毛茸茸的實體裝置互動，例如拉一拉耳朵、按壓、用大腿內側夾住等有助復健的設計動作，同步能按壓到裝置內的控制器，會看到虛擬貓咪的表情變化、聽到「牠」撒嬌或生氣等聲音反應，養過貓的人容易產生共鳴。

    在SIGGRAPH ASIA東京會場上，這款寵物機器人吸引不少來賓詢問體驗，貓咪特有的呼嚕聲使人療癒，北科大互動系研究生曾珮慈則分享，聽到第一聲貓叫聲的時候，很多人都會忍不住笑出來。

    毛孩陪伴已經研究證實，可以促進社交互動、提升運動量、減少孤獨感、緩解壓力等，進而可能降低失智風險。但生命消逝時，主人會心碎；寵物毛髮、皮膚、唾液等物質上存在的蛋白質，也會引發過敏症狀。

    韓秉軒指出，市面上的寵物機器人雖能改善真實寵物可能伴隨的費心照料、過敏困擾，但表情變化較少，也需要定時充電。「Petroller」使用被動式的元件結構，方便與現有的VR控制器整合，不用額外插電，更以VR豐富毛孩的樣貌、情緒表達，也不需額外的電路支援，有利於量產，期待未來有機會擴大應用。

    北科大互動系開發XR萌寵Petroller，於SIGGRAPH ASIA 2024首度亮相。（北科大提供）

    北科大互動系開發XR萌寵Petroller，於SIGGRAPH ASIA 2024首度亮相。（北科大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播