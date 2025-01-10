XR萌寵成復健良伴 北科大開發Petroller獲獎

北科大互動系Petroller團隊赴日參展SIGGRAPH ASIA 2024，抱回XR最佳展示獎。（北科大提供）

2025/01/10 15:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕北科大互動設計系師生團隊研發「Petroller」，有別於一般寵物機器人，運用人與「虛擬貓咪」的實體互動進行陪伴復健，提供觸覺、視覺、聽覺等多感官回饋，不僅不用插電，還有更豐富的表情、情緒呈現，獲得2024年SIGGRAPH ASIA的XR最佳展示獎（XR Best Demo in Show Award）。

「Petroller」由北科大互動系副教授韓秉軒指導學生劉大維、曾珮慈、呂冠儀、張寬寧、彭日璇共同開發，主要用於復健與陪伴。使用者戴上VR眼鏡，可與毛茸茸的實體裝置互動，例如拉一拉耳朵、按壓、用大腿內側夾住等有助復健的設計動作，同步能按壓到裝置內的控制器，會看到虛擬貓咪的表情變化、聽到「牠」撒嬌或生氣等聲音反應，養過貓的人容易產生共鳴。

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在SIGGRAPH ASIA東京會場上，這款寵物機器人吸引不少來賓詢問體驗，貓咪特有的呼嚕聲使人療癒，北科大互動系研究生曾珮慈則分享，聽到第一聲貓叫聲的時候，很多人都會忍不住笑出來。

毛孩陪伴已經研究證實，可以促進社交互動、提升運動量、減少孤獨感、緩解壓力等，進而可能降低失智風險。但生命消逝時，主人會心碎；寵物毛髮、皮膚、唾液等物質上存在的蛋白質，也會引發過敏症狀。

韓秉軒指出，市面上的寵物機器人雖能改善真實寵物可能伴隨的費心照料、過敏困擾，但表情變化較少，也需要定時充電。「Petroller」使用被動式的元件結構，方便與現有的VR控制器整合，不用額外插電，更以VR豐富毛孩的樣貌、情緒表達，也不需額外的電路支援，有利於量產，期待未來有機會擴大應用。

北科大互動系開發XR萌寵Petroller，於SIGGRAPH ASIA 2024首度亮相。（北科大提供）

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