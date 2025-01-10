全國蓮霧、棗子評鑑 屏東林皆利蓮霧第一 高雄賴隆溪棗子奪冠

棗子初審評鑑委員聚精會神，針對果實外觀進行評審。（高雄區農業改良場提供）

2025/01/10 15:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕農業部高雄區農業改良場舉辦第15屆「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，屏東縣南州鄉農會農友林皆利獲得蓮霧王、高雄市燕巢區農會農友賴隆溪獲得蜜棗王的冠軍寶座，明天（11日）將在高雄農改場「智慧韌性新農業 永續安心南臺灣」迎賓日開幕典禮頒獎表揚及展示。

高雄農改場長羅正宗表示，「蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，今年度產季受到113年3個颱風接連影響，產地果園受損嚴重，加上秋季高溫多雨的天氣，農民都稱去年的氣候「考倒師傅」，但果農仍辛勤復耕、悉心管理，蓮霧有24位農友參賽，蜜棗也有53組參賽，雖較往年參賽組數減少，但整體品質表現仍有一定水準。

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蓮霧冠軍林皆利說，他管理蓮霧的年資超過30年，今年首次獲得冠軍，他的蓮霧色澤深紅亮麗，不僅是今年參賽者中的糖度王，更積極通過產銷履歷驗證，他的果園修剪下來的枝條使用碎枝機粉碎，增加土壤有機質，導入高雄農改場的「高醣栽培法」，採收後提前修剪更新葉片，並減少催花前的修剪量，穩定果實的品質。

棗子冠軍賴隆溪曾經於2012-2014年連續3年獲得本評鑑冠軍，在2022及2023年又連續奪冠，今年再度榮登寶座，締造了本評鑑難以超越的「六冠王」紀錄，他採用草生栽培，整枝修剪得宜、通風良好，環境如公園般舒適，配合噴藥車機械化管理，掌握關鍵時機精準防治，不僅防治資材成本大幅減少，培育出的棗子更散發出油亮光澤。

2025全國蓮霧優質管理果園評鑑冠軍為南州林皆利。（高雄區農業改良場提供）

2025全國棗優質管理果園評鑑冠軍為燕巢賴隆溪。（高雄區農改場提供）

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