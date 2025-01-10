週末凍番薯！ 氣象專家曝回溫時間點

吳聖宇表示，明天（11日）白天，水氣整體仍較多，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地以及中南部山區仍有局部短暫陣雨，週日到下週一（12-13日）雲層散開，白天因為陽光露臉，各地高溫有回升趨勢。（資料照）

2025/01/10 15:27

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團持續影響到下週一（13日），氣象專家吳聖宇表示，明天（11日）白天，水氣整體仍較多，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地以及中南部山區仍有局部短暫陣雨，週日到下週一（12-13日）雲層散開，白天因為陽光露臉，各地高溫有回升趨勢，溫度明顯回升預估是下週二（14日）。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」貼文表示，目前除了中部地區雲層較少外，其他地方都籠罩在雲層中，因此到目前為止的低溫都還算是冷空氣本身帶來的，輻射冷卻作用還沒有真正出現，預估中層雲偏多的情況會持續到明天（11日）白天，水氣整體仍較多，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地以及中南部山區仍有局部短暫陣雨，桃園以南到高屏地區雲量偏多，或是有陽光露臉機會。週日（12日）到下週一（13日）乾空氣明顯進入台灣附近，除了花東地區雲量仍多外，其他地方都可望轉為晴有陽光的天氣型態。高海拔山區在今明兩天仍籠罩在雲霧中，有機會出現局部固態降水（雪、冰霰等），週日後雲層散去，就不再有固態降水機會。

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吳聖宇指出，今明兩天（10-11日）雲層仍多，底層風力又大，看起來輻射冷卻條件還沒有非常好，但是冷空氣本身帶來的溫度已經蠻低的，北部、東北部白天高溫也只有12-15度左右，中部及花東地區高溫17-20度，南部高溫20-22度，夜晚清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區有8-10度低溫發生機會，都市地區的低溫則是預估在10-12度間。

吳聖宇續指，週日到下週一（12-13日）雲層散開，如果風力可以小下來，輻射冷卻的條件就會好很多，白天因為陽光露臉，各地高溫有回升趨勢，北部、東北部白天高溫會逐漸上升到17-19度，中部及花東地區高溫將回到19-21度，南部高溫22-24度，但是夜晚清晨發生輻射冷卻低溫的機會提高許多，台南以北到宜蘭一帶空曠地區的低溫有可能降到6-8度間，都市地區的低溫也有機會降到10度上下，不過前提都是風力要小下來才有機會，不然底層風力仍大的話，混合作用會導致輻射冷卻作用無法發生，溫度降不下去。由於台北站預估溫度仍將落在10-12度間，因此應該會繼續維持「強烈大陸冷氣團」的用語。

吳聖宇直言，溫度明顯回升預估是下週二（14日），但是很快到了下週三（15日）又是下一波東北季風或大陸冷氣團南下，後續一直到過年前可能陸續都還是會有冷空氣遞補南下的預測，下週三冷空氣詳細的降溫狀況可能等到週末期間再來觀察。

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