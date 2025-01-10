台北茶花展登場 早春上陽明山來場茶花之旅

台北茶花展今起於公園處花卉試驗中心登場。（記者甘孟霖攝）

2025/01/10 13:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕一年一度的台北茶花展今（10日）起於公園處花卉試驗中心登場，展期至1月19日，室內展場9時至16時開放參觀。今年以「愛與夢想的生活」為主題，將茶花的自然美感與童話的奇幻色彩結合，中心蒐集300多種茶花，讓人看了目不暇給，展期過後直至春節期間都很適合觀賞。

花卉試驗中心主任宋馥華介紹，園區內最早盛開的「早春」品種形成了一條迷人的「魔法花隧道」。園區中的茶花更被賦予不同的角色象徵，如「貝拉」茶花，其深邃的花瓣彷彿《美女與野獸》中的貝拉展現勇氣；有日本小公主之稱的「姬」茶花純白無瑕、香氣迷人，寓意希望與美好；「金花茶」則以金黃色花朵喚起人們對灰姑娘南瓜馬車的聯想。

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她說，今年受氣候等因素花期較往後延一週，目前園區內茶花盛開約五成，而除了目不暇給的茶花外，園區大門旁也栽植了8000株鬱金香等溫帶花卉，新大門旁的梅花也陸續盛開，歡迎民眾前來觀賞。

另外，室內展區則展示由全中華民國茶花學會、公園處及台灣茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，展現茶花細膩之美；台灣茶花育種學會所帶來新育成品種，呈現園藝技術的最新成果；展覽館中也邀請藝術創作者「510藝術群」的茶花主題畫展，以藝術視角詮釋茶花的優雅與文化內涵。

花展也安排茶花講堂，邀請專家講授茶花栽培、育種方法，可至公園處官網報名；此外，展出期間平日上午10時30分，假日於下午2點園區提供導覽服務及新年紅包拓印體驗；展期間周末假日更舉辦「茶花相送」活動，持3張發票可兌換茶花苗，每日限量500棵。

台北茶花展今起於公園處花卉試驗中心登場。（記者甘孟霖攝）

台北茶花展今起於公園處花卉試驗中心登場。（記者甘孟霖攝）

台北茶花展今起於公園處花卉試驗中心登場。（記者甘孟霖攝）

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