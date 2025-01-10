彰化芬園5萬根蘿蔔1/11拔免驚 小撇步「左右搖後再用力垂直拔起」

芬園鄉拔蘿蔔將在11日上午10點於寶藏寺前農地舉行，讓民眾「拔免驚」。 （黃翊愷提供）

2025/01/10 13:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉拔蘿蔔將在11日上午10點於寶藏寺前農地盛大舉行，今年開放2公頃面積逾5萬根蘿蔔，讓民眾「拔免驚」。農會總幹事黃翊愷傳授拔蘿蔔小撇步說，雙手虎口貼地，順著蘿蔔生長方向，左右搖後再用力垂直拔起來，否則蘿蔔很可能從中間折斷或受傷。

今年免費拔蘿蔔活動將從10日起一連舉行2天，每天活動都是從上午9點至下午4點；活動現場將設置45個青農及在地農友參與的「芬饗農市集」與「農特產品展售攤位」，展售剛採收的在地蔬果、咖啡品嚐，以及富有創新理念的農產加工品。

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主舞台設置「彩頭禮遊戲券」與民眾在主舞台上抽獎互動，以及千人滾大球、拔彩頭暖身操等活動，並新增入田尋彩頭禮的大地遊戲，讓民眾在趣味互動中體驗農村生活。為增添更多樂趣，現場設置文青手作區，提供DIY體驗，也有醃蘿蔔及飛機木遊戲體驗的食農教育活動，傳遞農村手藝、文藝及工藝的精髓。同時，邀請知名藝人「百變天王」梅東生演出，其精湛的模仿秀與動人音樂表演，將成為活動的一大亮點。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷指出，備受期待的拔蘿蔔在11日上午10點展開，依往年經驗，預料當天可望有數千人甚至上萬人參加，連日來有不少人提前到場「勘查地形」，以備開拔前能先卡到好位子，迅速衝到好地點開拔；也有人計畫當天清晨6點到場搶占好位子，以免到時候人潮大爆滿，擠都擠不進去。

他也傳授拔蘿蔔小撇步說，先把葉子由下往上束起來，然後握著葉柄與蘿蔔上方，左右搖一下，再用力垂直拔起來，這樣就能成功採收。

芬園鄉拔蘿蔔將在11日上午10點於寶藏寺前農地舉行，農會總幹事黃翊愷傳授拔蘿蔔小撇步。 （黃翊愷提供）

芬園鄉農會舉辦的親子拔蘿蔔每年都吸引爆滿人潮，不到10分鐘全部拔光光。（資料照，芬園農會提供）

芬園鄉拔蘿蔔將在11日上午10點於寶藏寺前農地展開，農會歡迎大家現場報名。（黃翊愷提供）

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