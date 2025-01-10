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    員工疏失？高雄日式超市生鮮半價卻改效期 衛生局要開罰

    衛生局人員前往日式超市稽查，對於特價生鮮商品遭控更改效期一事，將對業者開罰。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往日式超市稽查，對於特價生鮮商品遭控更改效期一事，將對業者開罰。（高雄市衛生局提供）

    2025/01/10 13:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾昨（9）日在高雄百貨公司的知名日式超市購買半價優惠的章魚腳切塊，標示效期至1月11日，但回家撕開標籤，卻發現效期原本標是到1月9日，疑似業者更改效期，對此，業者表示是新人疏忽，但高雄市衛生局認為已違反食安法，將開罰4萬元以上。

    民眾在Threads社群平台上發文並貼上照片，可見超市特價的章魚腳切塊，標示著半價215元，有效期限為1月11日，但民眾好奇將重覆黏貼的標籤撕開，發現原本效期為1月9日、售價431元，打79折賣302元時效期就改為1月11日，半價也是標示到1月11日，質疑「 有效期限原來這樣改喔」。

    不過其他網友幫超市解釋，常去該超市採買，生鮮商品隔天到期的前一天打79折，當天到期的會打半價。這家是不可能還沒當日到期就打半價折扣，所以不是惡意的修改日期，是員工散漫。

    對此，高雄市衛生局獲報後派員前往稽查，業者表示，特價會用不同之標籤機打印，但於產品上重複貼標一事，此為新進員工不熟悉流程之疏忽所致，衛生局指已違反食品安全衛生管理法，故對業者處以4萬元以上罰鍰。

    衛生局人員前往日式超市稽查，對於特價生鮮商品遭控更改效期一事，將對業者開罰。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往日式超市稽查，對於特價生鮮商品遭控更改效期一事，將對業者開罰。（高雄市衛生局提供）

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