2000尾土魠到貨 澎湖魚市場價格維持高檔

澎湖土魠10日2000尾拍賣，創今年最多紀錄。（再裕商行提供）

2025/01/10 14:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然今年入冬以來最強冷氣團來襲，澎湖各地出現10餘度低溫，卻擋不住澎湖魚市場採購年貨人潮，尤其昨（9）日土魠傳出捷報，今（10）日魚市場到貨2000尾，寫下今年單日最多紀錄，雖然部分魚貨因「鮮度」價格略微下降，但仍維持高檔，年節前夕恐將降價無望。

最強冷氣團籠罩全台，台灣變成凍蕃薯，根據澎湖氣象站觀測9-10日最低溫，馬公12.7度、湖西12.9度、西嶼11.8度、畜試所澎湖測站12.2度、花嶼13.0度、望安12.6度、七美13.5度、東吉13.4度，而且最低溫可能在下週一出現。

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曾在前年創下「一攫千金」紀錄的西嶼橫礁船隊，9日在七美南淺海域再次捕獲千餘尾土魠，其中一艘漁船捕獲近500尾，今日清晨返航馬公第三漁港卸貨，出現2000尾土魠同場拍賣盛況，創下今年入冬以來新紀錄。

今年入冬以來因天氣不穩定，土魠捕獲量減少，每天約300至400尾，上個月底大進滿船隊聯手貢獻，澎湖魚市場到貨量才有千尾以上，但價格仍維持高檔，由於土魠為農曆春節澎湖人團圓飯必備菜色，因此今天2000尾到貨，降價空間仍不大。

土魠今年價格居高不下。（再裕商行提供）

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