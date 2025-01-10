宜蘭市幾米觀光巴士搭乘率低 營運9年走入歷史

宜蘭市公所以繪本作家幾米作品「星空」、「忘記親一下」，打造「星空號」與「奇蹟號」觀光巴士，2016年9月正式上路，全盛時期每月吸引超過3千人次搭乘。（資料照）

2025/01/10 14:21

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市公所2016年與幾米團隊合作，全國首創2輛幾米市區觀光巴士，成為宜蘭市旅遊亮點，全盛時期每月吸引超過3千人次搭乘，但受疫情影響人次銳減後改為預約制，因又與其他公車路線重疊，非寒暑假每月出車不到5趟次，去年經公所通盤考量，加上巴士使用年限已到，今年元月一日起正式停駛，幾米人偶滿街跑的輝煌景象已不復見！

宜蘭市公所以繪本作家幾米作品「星空」、「忘記親一下」，打造「星空號」與「奇蹟號」觀光巴士，2016年9月正式上路，公車路線從宜蘭轉運站出發，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓及蘭陽別院，終點站為河濱公園，共有13站。

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幾米巴士是15人座小巴，免費搭乘，每天上午8點至晚間6點營運，2020年受疫情影響，乘車旅客從每月平均3000人次銳減至1000人次，為避免資源浪費，公所將其中1輛改為預約制，2023年另輛巴士也停止行駛固定班次，加入預約搭乘服務。

宜蘭市公所表示，幾米觀巴改全預約制後，預約件數也愈來愈不理想，僅寒暑假每週有2至3趟預約搭乘外，平時每月出車不到5趟次，因又與縣府勁好行等公車路線重疊，加上車輛老舊，若新購車需耗費龐大金額，初估連同購車、裝飾要價1千萬元，另外每年額外維護費也須近300萬元，綜合考量使用率、車況安全性及財政負擔，決定停止營運，去年10月公告，今年元月停駛。

宜蘭市公所指出，有關巴士內的人偶裝飾及13站牌人偶，牽涉智慧財產權，將由幾米團隊回收，目前僅保留昭應宮（第一銀行前）站牌，轉由縣府接手維管使用，其餘12站點將拆除；市公所前方的公車候車亭也會保留，暫拆下維護後擇期復原。

由宜蘭市公所與幾米團隊合作，首創全國2輛幾米市區觀光巴士，營運9年來不敵搭乘率低，今年元月一日正式走入歷史。（資料照）

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