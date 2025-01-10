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    一甲子老店無預警歇業！台大人的回憶「得記烘焙」

    台北市公館商圈知名老字號「得記烘焙」日前無預警宣布歇業，為其65年的營業史暫時畫下句點。（圖翻攝Google地圖）

    台北市公館商圈知名老字號「得記烘焙」日前無預警宣布歇業，為其65年的營業史暫時畫下句點。（圖翻攝Google地圖）

    2025/01/10 13:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市公館商圈知名老字號「得記烘焙」日前無預警宣布歇業，為其65年的營業史暫時畫下句點。這家陪伴台大師生及在地居民超過半世紀的麵包店，以其獨特的口味在地方留下深刻的記憶。根據店家張貼的公告內容「我們暫時歇息，未來將再度展現曾經的風華」，暗示著重新開張的可能性。

    得記烘焙創立於1960年，最初是一間兼賣麵包的雜貨店，後來轉型為專業烘焙坊。店內主打台式和歐式麵包及糕點，其中以大蒜麵包和香蒜法國麵包最為知名，這兩項招牌商品多年來始終維持穩定的銷售量，深受老饕喜愛。

    綜合媒體報導，近日得記烘焙在店面張貼歇業公告，內容提到隨著時代變遷，店家在世代傳承的同時也在尋求轉型，但公告中提及「我們喘息尋他處，得記的風華將再現」的字句，似乎也暗示未來可能在其他地點重新開業。

    歇業消息傳出後，引發眾多顧客不捨與懷念。許多老顧客在社群媒體上分享自己與得記的回憶，有人感嘆「真不敢相信！從學生時代就吃他們家的麵包」，也有顧客表示「我的海綿蛋糕、貝果，要成記憶了」。不過，從歇業公告的內容來看，部分顧客仍對得記的未來抱持期待，認為「從公告看是要另覓店面，應該是可以重新回味」。

    目前得記烘焙的臉書粉絲團已註銷，Google地圖也已將該店標示為「永久歇業」。然而，在Google地圖的評論區仍可見到一週前有顧客給予5星好評，並提到「附近也只有這家麵包店」的評語，顯示該店在地方仍具有相當的重要性。

    「得記烘焙」這家陪伴台大師生及在地居民超過半世紀的麵包店，以其獨特的口味在地方留下深刻的記憶。（圖翻攝Google地圖）

    「得記烘焙」這家陪伴台大師生及在地居民超過半世紀的麵包店，以其獨特的口味在地方留下深刻的記憶。（圖翻攝Google地圖）

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