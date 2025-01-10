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    宜蘭蘇澳與日本石垣締盟30年 蛇年錢母卡融入杜鵑意象

    蘇澳鎮公所甫發行亮相的「蛇來運轉錢母卡」，特別將姊妹市日本石垣市的花卉杜鵑及櫻花融入，象徵紀念締盟30週年的友好情誼。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮公所甫發行亮相的「蛇來運轉錢母卡」，特別將姊妹市日本石垣市的花卉杜鵑及櫻花融入，象徵紀念締盟30週年的友好情誼。（蘇澳鎮公所提供）

    2025/01/10 13:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮與日本沖繩縣石垣市今年締盟30週年，將有密切交流活動，由蘇澳鎮公所甫發行亮相的「蛇來運轉錢母卡」，特別將石垣市花杜鵑及櫻花融入，並在右下角設計一枚圖章，標註蘇澳與石垣的相對位置，鎮公所透露，這批蛇年限定錢母卡也會贈予石垣市，象徵兩地友好的特別紀念！

    蘇澳鎮與石垣市於1995年締為姊妹市，2地距離僅220多公里，石垣市長中山義隆多次來台，不僅有體育、教育交流，還曾率商貿團到蘇澳進行商品展售，去年蘇澳辦潑水節，還應邀訪台與遊客同歡，並與鎮長李明哲參訪剛啟用的蘇澳港旅運中心。

    今年由蘇澳鎮公所發行的「蛇來運轉錢母卡」，主題為「吉蛇來富」，設計暗藏巧思，以蘇澳行政區域為底圖，依序繪入知名蘇澳冷泉、南方澳跨港大橋、蘇澳鯖魚、蘇澳米，以及蘇澳漁會、觀光漁市等指標景點。

    更令人驚豔的是，地圖上方竟開滿多朵美麗的櫻花及杜鵑，遍地開花意象被民眾大讚富有「豐饒吉祥、百花盛開之意」，右下角則有蘇澳鎮、石垣市的小圖章，標註2地位置、行政區域圖及30週年，別具用心。

    蘇澳鎮長李明哲說，適逢蘇澳與石垣市締盟30週年，因此才會特別在蛇年錢母卡中，融入石垣市的代表性花卉寒緋櫻，以及朱紅色的杜鵑花等設計，象徵兩地友好的特別紀念。

    蘇澳鎮公所表示，限量發行的蛇年錢母卡，也會贈予石垣市，作為今年開啟雙方系列交流活動的祝賀，目前5000份錢母卡，也經過進安宮寶石珊瑚媽祖及南天宮金媽祖的加持保佑，過爐火更具福氣。

    鎮公所指出，鎮長李明哲將在春節走春時發送錢母卡，民眾也可在1月24日前，與鎮內任一「年節燈飾佈置」合影後，上傳個人臉書、IG並標註水水蘇澳，就能到鎮公所二樓觀光所兌換，每帳號限兌換一份，限量100份；1月18日10點起，則於蘇西社區活動中心兌換，限量200份。

    今年由蘇澳鎮公所發行的「蛇來運轉錢母卡」，主題為「吉蛇來富」，設計暗藏巧思。（蘇澳鎮公所提供）

    今年由蘇澳鎮公所發行的「蛇來運轉錢母卡」，主題為「吉蛇來富」，設計暗藏巧思。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮長李明哲將在春節走春時發送蛇年錢母卡給民眾。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮長李明哲將在春節走春時發送蛇年錢母卡給民眾。（蘇澳鎮公所提供）

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