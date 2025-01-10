康芮風災設施補助截至2月底 農糧署提高受損補助比例

去年受風災影響，設施栽培受損嚴重。（農糧署提供）

2025/01/10 12:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕受去年接連颱風侵襲影響，國內設施栽培受到損害，農業部農糧署表示，為加速重建，透過專案補助方式提高康芮颱風受損設施補助比例，西部地區從5成提高到6成，東部、離島、原民區從6成提高到7成，申請日期到2月底。

農糧署表示，針對受康芮風災損溫網室設施，持續以專案方式輔導農民重建，將提高設施補助比例，也就是針對受損溫網室設施，輔導重建為結構加強型溫網室，西部地區補助自50%提高為60%；東部、離島、原住民地區補助自60%提高為70%，依實際重建設施面積核發補助款。

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農糧署指出，該專案也補助受損設施更換塑膠布（網）披覆組件，只要提出受損設施經災害勘災證明，披覆組件更新可補助1/3，塑膠布溫網室塑膠布（網）整組更換每0.1公頃最高補助10萬元、水平棚架網室-防蟲網更換每0.1公頃最高補助1.32萬元。

農糧署補充，受康芮颱風損壞的農業生產設施，經申請農業天然災害救助審核通過者，農友可檢具農業天然災害審核通知，按「113年風災災損溫網室設施重建輔導措施作業程序」可於2月底前向農會申請補助重建農業生產設施。

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