龍年效應不再！2024人口負成長 新生兒僅13.48萬人比虎年低

內政部今（10）日公布2024年人口統計數據，台灣總人口數為2340萬200人，較2023年減少2萬222人，人口轉為負成長；另外，去年全年僅13萬4856名嬰兒出生，較2023年減少715人，龍年效應不再，出生數也創歷史新低。（資料照）

2025/01/10 12:44

首次上稿：11:44

更新時間：12:44（新增人口變化圖表）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（10）日公布2024年人口統計數據，台灣總人口數為2340萬200人，較2023年減少2萬222人，人口轉為負成長；另外，去年全年僅13萬4856名嬰兒出生，較2023年減少715人，龍年效應不再，出生數也創歷史新低。

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內政部戶政司今天公布2024年12月戶口統計資料，全年人口數為2340萬200人，與2023年比減少2萬222人，平均每天增加426.85人；另外，2024年出生數為13萬4856人，死亡數為20萬2107人。

在出生數部分，近十年新生兒人數逐年降低，分別為2015年21萬3598人、2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人，2022年13萬8986人、2023年13萬5571人。

2024年全年新生兒數13萬4856人，折合年粗出生率為千分之6.30，相較於2023年全年新生兒數13萬5571人，折合年粗出生率為千分之5.82，再減少715人，這也再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低，龍年效應失靈。

在死亡數部分，去年全年死亡數為20萬2107人，折合年粗死亡率為千分之8.80，相較於2023年全年死亡數為20萬5368人，折合年粗死亡率為千分之7.90，減少3261人。

在人口遷入遷出部分，2024年12月遷入人口數為8萬6520人，較2024年11月增加3635人；遷出人口數為8萬4146人，較2024年11月增加4327人，2024年12月淨遷入人口數為2374人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為台中市1989人，其次為桃園市1645人，第三則為新北市927人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣2024年人口自然增加為負6萬7251人，若以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2024年為4萬7029人；將自然增加與社會增加後，總人口減少2萬222人。

另外，在結婚對數部分，2024年結婚對數為12萬3061對，折合年粗結婚率為千分之6.02，較2023年結婚對數為12萬5192對，減少2131對；2024年離婚對數為5萬3469對，折合年粗離婚率為千分之2.30。

對於龍年效應不再，台北教育大學社會與區域發展學系教授張榮富受訪認為，這可能是台灣人對於龍年、虎年追求逐漸淡薄的前兆，現代婦女追求工作表現，因此更多人對於生育的想像，不是要生個龍子、龍女，自己的職涯規劃已經比生育時程來得重要。

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