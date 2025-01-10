三貂角燈塔點燈將滿90週年 航港局明起推出「極東之光」常設展

交通部航港局表示，為慶祝並推廣燈塔文化，將燈塔內展覽室中的常設展示以「極東之光─三貂角燈塔」為主題更新，進行三貂角燈塔故事、文物與影像展，自明（11）日起開放免費參觀。（航港局提供）

2025/01/10 12:37

〔記者黃子暘／新北報導〕位在我國極東點的「三貂角燈塔」興建於日治時期，自1935年起點燈，將在今年5月1日點燈滿90年；交通部航港局表示，為慶祝並推廣燈塔文化，將燈塔內展覽室中的常設展示以「極東之光─三貂角燈塔」為主題更新，進行三貂角燈塔故事、文物與影像展，自明（11）日起開放免費參觀，還有紀念明信片可免費索取。

航港局表示，本次展覽內容主題分別為「關於三貂角燈塔」、「三貂角燈塔大事記」、「日籍船舶船難的肇始」、「跟著燈塔去旅行」、「三貂角的故事」、「最孤獨的職業-燈塔守」及「點亮安全回航的那盞燈」，帶領民眾從全國36座燈塔分布及燈塔四極點，展開燈塔文化之旅，瞭解三貂角燈塔歷史沿革及燈塔工作。

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航港局表示，屆時展覽將展出1946年燈塔珍貴老照片、燈塔歷史檔案、主題郵票、國慶禮賓帽及海關時期燈塔人員制服等，並藉由傳統電盤開關燈裝置體驗，增添互動趣味；常設展也首度展出前總統蔡英文、前交通部長王國材等貴賓到訪簽名簿，上頭並有前法務部長陳定南「欣見台灣極東」題字。

航港局介紹，三貂角燈塔興建於日治時期，曾發生日籍船舶「撫順丸」及「華南丸」於三貂角附近海域觸礁沉沒事件；二戰期間，三貂角燈塔成為空襲轟炸的目標，因此在罩頂和部分透鏡均留有明顯彈痕，戰後，受損的三貂角燈塔於1946年修復後重啟亮燈，因屬於國防軍事重要地位，曾被列為禁區，直到1992年才對外開放參觀。

交通部航港局表示，為慶祝並推廣燈塔文化，將燈塔內展覽室中的常設展示以「極東之光─三貂角燈塔」為主題更新，進行三貂角燈塔故事、文物與影像展，自明（11）日起開放免費參觀。（航港局提供）

交通部航港局表示，為慶祝並推廣燈塔文化，將燈塔內展覽室中的常設展示以「極東之光─三貂角燈塔」為主題更新，進行三貂角燈塔故事、文物與影像展，自明（11）日起開放免費參觀。（航港局提供）

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