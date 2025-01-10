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    澎湖永續共榮觀光發展論壇 關注未來十年發展策略

    澎湖觀光何去何從？產官學界集思廣益。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀光何去何從？產官學界集思廣益。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/10 10:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今（10）日至11日在澎湖遊客中心舉辦「澎湖永續共榮觀光發展論壇」，並匯聚了來自觀光、交通、環境景觀、智慧科技、永續發展、品牌設計等國內外跨領域專家學者共同參與，針對澎湖未來10年觀光發展的挑戰與策略，進行精闢的分析及討論，也為未來的政策規劃提供寶貴的參考。

    為期2天論壇，聚焦於「友善旅運」、「景區治理」、「島嶼魅力」與「觀光品牌」4大主題，探究如何透過智慧交通提升旅遊體驗，以永續為核心實現景區治理與地方共榮，同時分析澎湖如何發揮其資源豐沛的優勢，打造具全球吸引力的觀光品牌。

    論壇邀請桃園航勤公司監察人林祥生、廣達電腦技術長張嘉淵、澎湖縣副縣長林皆興、中華民國運輸學會理事長邱裕鈞、中華民國景觀學會名譽理事長郭瓊瑩、台灣觀光地方創生協會理事長蔡文宜、海洋國管處長徐韶良、澎湖科技大學海洋遊憩系教授胡俊傑等人齊聚一堂。分享如何營造友善旅遊運輸服務，打造澎湖低碳觀光環境、探討景區治理如何創造與地方共榮的發展模式、討論如何挖掘島嶼自然及人文價值，推動澎湖永續觀光、如何塑造具有吸引力的地方品牌，並藉由設計導入及行銷策略，讓世界旅人看見澎湖。

    澎湖永續共榮觀光發展論壇，擬訂十年計畫。（記者劉禹慶攝）

    澎湖永續共榮觀光發展論壇，擬訂十年計畫。（記者劉禹慶攝）

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