「台灣好行-澎湖空港快線」1/13路線站點更新 增加服務範圍與便利性

台灣好行1月13日更新站點。（澎管處提供）

2025/01/10 10:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處去年8月29日啟動「台灣好行-澎湖空港快線」，提供機場至市區及周邊景點接駁服務。為進一步提升搭乘率並更貼近旅客需求，澎湖空港快線將於1月13日起正式更新站點配置，進一步完善服務範圍與便利性。

此次路線將新增北辰市場（勝國）站與開拓館（澎湖縣政府）站，調整國際廣場（福朋喜來登）及公車總站上下車位置，並將原有的第三漁港（雅霖）站與澎澄飯店（南海遊客中心）站合併為南海遊客中心（澎澄、雅霖）站，起迄站點調整為澎湖機場及馬公港，使路線更加深入馬公市區。此外，電子票證半價優惠更延長推動至10月31日止。

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澎管處表示，此次站點優化不僅提升澎湖空港快線的便捷性，也為澎湖旅遊增添更多吸引力，透過更完善的交通網絡，無論旅遊旺季或淡季，旅客都能輕鬆探索澎湖四季之美，包含春季賞鷗活動、夏天石滬季遊程、秋天賞奇岩及冬季特有的乞龜文化活動等，搭配秋冬大型活動「澎湖追風音樂燈光節」、「菊島澎湖跨海馬拉松」、「澎湖跳島自行車嘉年華」及「澎湖鹹水煙藝術季」都將成為吸引國內外旅客前來體驗的亮點。

澎湖空港快線圖一覽表。（澎管處提供）

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