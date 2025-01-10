為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「台灣好行-澎湖空港快線」1/13路線站點更新 增加服務範圍與便利性

    台灣好行1月13日更新站點。（澎管處提供）

    台灣好行1月13日更新站點。（澎管處提供）

    2025/01/10 10:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處去年8月29日啟動「台灣好行-澎湖空港快線」，提供機場至市區及周邊景點接駁服務。為進一步提升搭乘率並更貼近旅客需求，澎湖空港快線將於1月13日起正式更新站點配置，進一步完善服務範圍與便利性。

    此次路線將新增北辰市場（勝國）站與開拓館（澎湖縣政府）站，調整國際廣場（福朋喜來登）及公車總站上下車位置，並將原有的第三漁港（雅霖）站與澎澄飯店（南海遊客中心）站合併為南海遊客中心（澎澄、雅霖）站，起迄站點調整為澎湖機場及馬公港，使路線更加深入馬公市區。此外，電子票證半價優惠更延長推動至10月31日止。

    澎管處表示，此次站點優化不僅提升澎湖空港快線的便捷性，也為澎湖旅遊增添更多吸引力，透過更完善的交通網絡，無論旅遊旺季或淡季，旅客都能輕鬆探索澎湖四季之美，包含春季賞鷗活動、夏天石滬季遊程、秋天賞奇岩及冬季特有的乞龜文化活動等，搭配秋冬大型活動「澎湖追風音樂燈光節」、「菊島澎湖跨海馬拉松」、「澎湖跳島自行車嘉年華」及「澎湖鹹水煙藝術季」都將成為吸引國內外旅客前來體驗的亮點。

    澎湖空港快線圖一覽表。（澎管處提供）

    澎湖空港快線圖一覽表。（澎管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播