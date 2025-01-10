苗縣男性最高齡人瑞想與賴總統合照 總統府寄上壽軸圓生日願望

苗栗市長余文忠（右3）等人轉交總統賴清德及副總統蕭美琴的壽軸，一圓老人家生日願望，老人家高興比「YA」。（記者張勳騰攝）

2025/01/10 10:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣男性最高齡人瑞黃興亮迎來108歲生日，他希望「總統賴清德來探望、合照」，苗栗市長余文忠寫信到總統府，轉達黃老先生的生日願望，總統府為圓老人家的心願，寄來總統賴清德及副總統蕭美琴壽軸到苗栗市公所轉達致意，今（10日）是黃老先生生日，余文忠等人送上壽軸，並高唱生日快樂歌，老人家樂不可支。

余文忠在3日與苗栗市民代表會主席陳仁杰等，提前為黃興亮慶生，並致贈百歲人瑞生日禮金，眾人為黃合唱生日快樂歌，場面熱絡。

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黃老先生身體健朗，他指著滿牆與立委邱鎮軍、縣長鍾東錦等政要的照片，就獨缺與總統的合照，希望能有一張與賴總統的合照；余文忠聽到黃老先生的生日願望，特別寫信寄電子郵件到總統府給賴總統，總統府也回應，將會送賀軸致意。總統府寄上賴總統致贈的「鶴壽添籌」、蕭副總統的「眉壽顏堂」壽軸到苗栗市公所轉交致意。

余文忠及陳仁杰、副主席王封台等人，趁今天老人家生日，前往送上壽軸，一圓老先生的生日願望，大家並高唱生日快樂，老人家更高興的比「YA」笑開懷，場面溫馨。

苗栗縣男性最高齡人瑞黃興亮（左3）指著牆上掛滿與政治人物的合照說，「就缺一張與總統的合照」。（記者張勳騰攝）

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