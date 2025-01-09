墾丁吹國旅寒流 屏縣府持續振興老司機有話說

屏縣府的落山風藝術季，吸引不少新的墾丁旅遊族群。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/09 23:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁（恆春半島）去年旅遊人次幾乎跌破兩百萬關卡，又傳出三家連鎖飯店都在上半年撤出墾丁，為配合觀光署振興國旅，屏縣府強調墾丁是「上天恩賜的觀光明珠」，會持續規劃不同季節、不分日夜的多角度推廣，吸引觀光客重回當地旅遊。

不過一名資深國旅導遊袁先生分析，不少遊客及網友則認為，墾丁地區觀光最糟的是「CP值（性價比）」太低，花一樣的錢出國能得到的虛榮及打卡效果，遠遠比過在墾丁不小心「踩雷」的憤怒，此外，當地從海生館落成後，已經超過二十年沒有吸引人的景點或大型樂園，短短幾天的活動，不僅行銷不夠，民眾也很難安排幾個月後的行程，都是地方可以好好思考的改善方向

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為了行銷恆春半島，屏東縣政府交通旅遊處（交旅處）指出，當地四季活動從元旦迎曙光開始，春天有年輕人喜愛的「台灣祭」音樂會，接著有文青最愛的「南國生活節」，夏季除有海水親近的「海口海洋嘉年華」，還有結合民俗及競技的「豎孤棚」活動，以及從空中觀光的「3D旅遊嘉年華及超輕體驗，秋季更是有國際歌謠節、墾丁鐵人三項、滿州賞鷹季、佳樂水國際衝浪賽，隨著落山風勢強烈，冬季有墾丁馬拉松以及暖呼呼的「四重溪溫泉季」，喜歡靜態和沈浸式表演，也有「落山風藝術季」，更努力推廣給國人知道。

屏縣府指出，除了活動，墾丁自然環境的美，更從白天的海到晚上星空，除了與墾管處合作讓海域更有制度，夜間重新規劃墾丁人本大街，透明標價供貨比三家，展現熱鬧友善的街道，喜愛寧靜的，則重點規劃「星空小鎮」，絕美的南十字星及銀河，無光害的天空絕對是台灣平地景點獨有。

至於外界詬病的交通及房價，交旅處認為，恆春半島住宿選擇很多，從平價到金字塔頂端都有，並非都是高價，端看消費者如何選擇。地處偏遠下，縣府也努力爭取交通及硬體建設，除了民謠場館、出火場館，更努力爭取墾丁轉運站、屏南快道及觀光鐵道，增加國旅便利性。

墾丁曾是夏季國旅首選。（記者蔡宗憲攝）

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