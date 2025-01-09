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    黑面琵鷺救傷屏東首例 奄奄一息落難大鵬灣送醫不治

    民眾在大鵬灣周邊發現奄奄一息的黑面琵鷺，是屏東拾獲救傷首例。（記者陳彥廷攝）

    民眾在大鵬灣周邊發現奄奄一息的黑面琵鷺，是屏東拾獲救傷首例。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/09 23:37

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣是黑面琵鷺過冬重要棲地，有民眾在屏東大鵬灣周邊發現奄奄一息的黑琵，送醫不治，是屏東拾獲、救傷首例。

    大鵬灣是全台唯一單口囊狀潟湖，每年冬季都有大量冬候鳥。有店家發現疑似受傷的黑面琵鷺，當天下午有遊客經過車道時，旁邊草叢不斷傳來聲響，一看是隻鳥，不知如何處理，跑回店內告訴他。店家說，他也是第一次遇到這個情形，戴上布手套到場救援，發現竟是黑琵，癱軟在草叢內蠕動，他拾起放進箱子，致電縣民服務專線通報。

    黑面琵鷺被送到屏東科技大學，再轉送專責黑琵救傷的「農業部生物多樣性研究所」，也就是之前的特生中心，牠送醫時已活力低下，最終不治身亡，檢體仍送到生物多樣性研究所，獸醫初步推測可能是肉毒桿菌致死，但也不能排除遭車輛撞擊的內出血導致。生多所林姓獸醫說，黑琵來台數量越來越多，除了台南，其他縣市拾獲事件也越來越多。

    屏東縣政府說，肉毒桿菌及禽流感的高峰期在每年11月到隔年3月，近期確實有聽聞其他縣市通報禽流感，將持續宣導，請養殖戶依防疫規定改善場內設備，也會加強公共空間消毒。

    大鵬灣周邊濕地、魚塭近年黑面琵鷺族群大增。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣周邊濕地、魚塭近年黑面琵鷺族群大增。（記者陳彥廷攝）

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