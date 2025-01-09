取之社會用之社會！工總捐逾百萬給桃園社福機構

全國工業總會企業社會責任委員會召集人陳煌銘（站立者），期望未來與桃市府展開更多合作。（記者黃政嘉攝）

2025/01/09 23:35

〔記者黃政嘉／桃園報導〕歲末寒冬之際，全國工業總會今年選定桃園市5家社福機構捐贈民生物資及205萬元現金，秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，讓桃園的弱勢朋友感受工商業界的溫暖關懷。

桃園市長張善政今前往龍潭區，出席「全國工業總會歲末寒冬桃園愛心之旅」，工總企業社會責任委員會召集人陳煌銘於會中提及，此次活動除捐助現金205萬元外，更捐贈近千箱的物資，市值逾307萬元。工總積極投入重大災變後的救援，期望未來能與市府展開更多合作。

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張善政表示，桃園產業發展豐富，需更多夥伴支持，感謝工業總會長期對地方建設及社會公益的投入，此次捐助活動更是讓桃園的長輩、弱勢兒少及身心障礙者倍感溫暖，期許未來工業總會能繼續與市府攜手合作做公益。

市府社會局提到，工總為踐行企業社會責任、促進社會和諧，自2012年起每年皆於寒冬歲末時刻結合所屬公會，選擇不同縣市辦理歲末關懷送暖活動，今年選擇桃園市5家兒少、老人照護、身心障礙等社會福利機構捐贈，緩解了物價高漲與年節壓力，為弱勢團體送上實質的物質支援與社會的溫暖。

桃園市長張善政今前往龍潭區出席「全國工業總會歲末寒冬桃園愛心之旅」，會中與工總成員合影。（記者黃政嘉攝）

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