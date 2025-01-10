該來的躲不掉！高雄餐廳更名「永筵小館」 又入選米其林指南

永筵小館招牌的滑蛋蝦仁，獲得米其林評審讚賞。（圖擷自臺灣米其林指南）

2025/01/10 00:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕連2年入選米其林指南「必比登推介」的高雄「雲來坊家鄉小館」，去年3月突然熄燈，之後另闢新點並更名為「永筵小館」，結果又入選今年1月份的台灣米其林指南。

「雲來坊家鄉小館」開業20多年，一直以新鮮食材做出各式家常菜餚，連續2年獲得米其林必比登殊榮。但爆紅後，有些老顧客訂不到位，讓老闆娘覺得很遺憾，去年3月決定歇業，當時一度傳出歇業原因是為了「要躲米其林、躲網紅。」

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不過，老闆娘受訪說，主要是覺得很累，想休息一陣子，也表示他兒子會在別的地點開一家。

去年6月，果然在高雄市成功路上近河南路另闢新點，改名為「永筵小館」，捨棄當初的米其林光環，但招牌菜像是炒三絲、冰糖元蹄、滑蛋蝦仁還是一樣吃得到，同樣走親民價格。

2025年1月的台灣米其林指南，8日晚間公布新增了5家台北與高雄的餐廳，其中高雄有2家入選，一家是預約制無菜單法式餐廳「J Parc」，另一家就是「永筵小館」，只能說「該來的還是躲不掉」。

米其林評審指出，「永筵小館」前身為雲來坊家鄉小館，更名後遷至兩層樓的店面，落地窗有象徵一家團聚的玻璃彩繪，洋溢溫馨感覺。主廚傳承父親手藝，菜單選擇豐富，包括前菜、火鍋、肉類和鮮魚菜色，也可請店家推薦，招牌滑蛋蝦仁以類似蛋捲的形式呈現，條狀滑蛋結合飽滿彈牙的鮮蝦，不可錯過。

已熄燈的「雲來坊家鄉小館」，曾連續2年入選米其林指南「必比登推介」。（圖擷自雲來坊家鄉小館臉書）

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