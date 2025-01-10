為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    生理食鹽水供應又告急？衛福部：進口庫存數十萬袋 過年後都沒問題

    輸液大廠永豐化學違反規範而一度停產，衛福部持續進口生理食鹽水。示意圖。（資料照）

    輸液大廠永豐化學違反規範而一度停產，衛福部持續進口生理食鹽水。示意圖。（資料照）

    2025/01/10 06:39

    首次上稿 01-09 22:20
    更新時間 01-10 06:39

    〔記者邱芷柔／台北報導〕市占超過七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司新莊工廠」，去年（2024年）因違反PIC/S GMP規範被勒令停工，造成生理食鹽水一度短缺，衛福部隨後啟動增產及專案進口應急，但隨春節將至，部分醫院再傳庫存告急，存量甚至僅剩不到一週。衛福部次長林靜儀昨（9日）表示，永豐及其他藥廠持續供應，目前專案進口的500c.c生理食鹽水仍有數10萬袋庫存，食藥署也已評估需求，供應到春節過後都沒問題。

    永豐停工後陸續改善缺失，經複查通過後已逐步恢復產能，目前國內還有7家藥廠分擔供應。不過已有醫院傳出庫存不足，尤其農曆春節將至、藥廠放假，恐讓供應再拉警報。

    林靜儀回應，日前僅有一家醫院反映缺貨，衛福部獲報後已立即協調補貨。她提到，裝生理食鹽水的「軟袋」國外也搶得很兇，供應的確比較吃緊，但預計下週就會恢復，因應農曆春節假期，永豐和其他藥廠均已增產，加上專案進口的存量，整體輸液庫存量到春節後都沒問題。

    林靜儀也說，各醫療院所都有固定簽約的廠商負責供應，專案進口當初是為了補足永豐停工造成的缺口，如今永豐已恢復生產，尤其進口價格較高，因此需要謹慎規劃，避免排擠國內藥廠。

    食藥署副署長王德原補充，春節連續假期將至，各醫院備藥需求增加，國內合格廠商已提升產量，但受到生產及運送排程影響，部分供貨可能會延遲。若接獲醫療機構通報，食藥署都會立即派專人聯繫並協調廠商優先供應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播