生理食鹽水供應又告急？衛福部：進口庫存數十萬袋 過年後都沒問題

輸液大廠永豐化學違反規範而一度停產，衛福部持續進口生理食鹽水。示意圖。（資料照）

2025/01/10 06:39

首次上稿 01-09 22:20

更新時間 01-10 06:39

〔記者邱芷柔／台北報導〕市占超過七成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司新莊工廠」，去年（2024年）因違反PIC/S GMP規範被勒令停工，造成生理食鹽水一度短缺，衛福部隨後啟動增產及專案進口應急，但隨春節將至，部分醫院再傳庫存告急，存量甚至僅剩不到一週。衛福部次長林靜儀昨（9日）表示，永豐及其他藥廠持續供應，目前專案進口的500c.c生理食鹽水仍有數10萬袋庫存，食藥署也已評估需求，供應到春節過後都沒問題。

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永豐停工後陸續改善缺失，經複查通過後已逐步恢復產能，目前國內還有7家藥廠分擔供應。不過已有醫院傳出庫存不足，尤其農曆春節將至、藥廠放假，恐讓供應再拉警報。

林靜儀回應，日前僅有一家醫院反映缺貨，衛福部獲報後已立即協調補貨。她提到，裝生理食鹽水的「軟袋」國外也搶得很兇，供應的確比較吃緊，但預計下週就會恢復，因應農曆春節假期，永豐和其他藥廠均已增產，加上專案進口的存量，整體輸液庫存量到春節後都沒問題。

林靜儀也說，各醫療院所都有固定簽約的廠商負責供應，專案進口當初是為了補足永豐停工造成的缺口，如今永豐已恢復生產，尤其進口價格較高，因此需要謹慎規劃，避免排擠國內藥廠。

食藥署副署長王德原補充，春節連續假期將至，各醫院備藥需求增加，國內合格廠商已提升產量，但受到生產及運送排程影響，部分供貨可能會延遲。若接獲醫療機構通報，食藥署都會立即派專人聯繫並協調廠商優先供應。

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