獨家》屏東小琉球觀光夯！公告土地現值漲破5％ 可看海景素地開價近2億

小琉球觀光夯，週遭海域的海龜是吸客明星動物。（記者陳彥廷攝）

2025/01/10 06:27

首次上稿 00:11

更新時間 06:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府日前公布縣內今年公告土地現值，其中「地王」是既意外卻又不意外的落腳屏東市區，卻由百貨公司打敗連鎖成衣品牌店面；但在地王之外，全縣公告土地現值年漲幅最高的地方，卻跌破所有人眼鏡，是在離島小琉球。

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據屏縣府地政處所公佈資料，2025年公告土地現值，各鄉鎮市漲幅較前一年提昇者，前五名分別為琉球鄉5.24%、九如鄉3.81%、屏東市3.64%、萬丹鄉3.5%及麟洛鄉3.38%，當中2到5名皆鄰近重點開發地區，又受到縣都屏東市火車頭效應影響，漲幅本就可預料。

綜觀前5名中，唯一的離島小琉球通行方式就是搭船，島上公路雖發達，但實際上卻連紅綠燈也沒有，小琉球以離島之姿突破5%門檻且還遙遙領先屏東市，相當難能可「貴」，也突顯觀光發展對地價的驅動力。

不僅官方公佈數據出現有驚人漲幅，坊間交易的價碼也早已開始隨著這波全台地產起飛而推波助瀾，近期就有地主想趁房產高價脫手，把接近漁埕尾、龍蝦洞潮間帶的數筆地號的建地擺上交易檯，而開價的金額是令人咋舌的每「坪」30萬元，總價高達1.97億元。

受人委賣這塊地的東港有巢氏房屋專員羅紫柔說，小琉球原本海天一線的無敵海景就非常適合渡假，近年在明星野生動物「海龜」的加持下知名度更是大開，也帶動當地觀光發展，而疫情期間的通膨原物料上漲，也連帶推升房、地價，小琉球的地價因此水漲船高，甚至比台灣本島部分區域還高，加上小琉球興建房子不易，房屋建築成本本來就較高，大片素地自然有其開價的道理。

小琉球黃姓居民指出，小琉球可以看得到海景的土地近幾年都已經被「炒」得不可開交，在觀光起飛前每坪可能僅約萬元甚至數千元的土地早就成為時代的眼淚，原因就是觀光發展篷勃，許多人轉行開民宿有關，「肉地」減少自然物以稀為貴，但未曾想過漲幅竟然會是全屏東第一，且還開到1坪30萬元，令人不知是該後悔沒早點置產還是慶幸至少還有一方土地可居。

小琉球觀光夯，連帶推升公告土地現值。（記者陳彥廷攝）

小琉球觀光夯，連帶推升公告土地現值。（記者陳彥廷攝）

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