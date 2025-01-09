國北教大成立「國際和平中心」 聚焦全球和平方案研究

北教大與國際扶輪3481地區宣布攜手成立「國際和平中心」，同時樹立「和平柱」並簽署和平倡議書，雙方未來將於中心共同合作致力於和平及衝突解決的相關研究及教育推廣。（國北教大提供）

2025/01/09 20:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕國北教大與國際扶輪3481地區宣布攜手成立「國際和平中心」，同時樹立「和平柱」並簽署和平倡議書，雙方未來將於中心共同合作致力於和平及衝突解決的相關研究及教育推廣。校長陳慶和表示，校方也將結合國內外優秀的專家學者，致力於「國際和平中心」的創新發展及國際和平工作之推動；同時培養具國際視野的年輕領袖，在全球和平事務中發揮更大的影響力。

陳慶和指出，未來「國際和平中心」將藉由學校在教育、心理諮商、文教法律、數理及AI科技、半導體科技、運動、藝術、文化、音樂、創意設計與管理等特色專長，積極與國際扶輪及台灣12個扶輪地區與社會各界合作。同時結合國內外優秀的專家學者，致力於各項國際和平事項或活動之推動與交流；以及國際和平相關問題之研究與解決，包含人權、國際關係、全球公共衛生及福利、國際和平、衝突解決及永續發展等議題。

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陳慶和說，期望能成為國際扶輪社全球第八個「國際和平中心」，持續為未來世代的和平與福祉貢獻力量。同時希望藉由各項國際和平事項或活動的推動及參與，進而有效提升師生國際視野及國際能見度、強化國際交流與國際資源鏈接、提升產學研究量能及參與國際研究、提升學生就業與創業能力、善盡國際公民之責任及創新發展國北教大之國際品牌。

國際扶輪3481地區總監劉影梅表示，和平柱象徵著追求和平的四大核心價值——內心和諧、家庭和樂、社區和睦、全球和平，希望透過國際和平中心暨和平柱，凝聚更多人共同努力，為世界帶來更多光明與希望。

「國際和平中心」目前已規劃每年舉辦國際和平教育學術及實務相關的座談會、工作坊、演講、音樂會及其他交流活動，邀請國際及國內知名人士、國際重量級人物、友好國家前任官員或重量級智庫學者等蒞臨中心訪問，針對相關議題，和國內師生交流與對談。首場「國際和平講座」，將安排於2月19日在國北教大校內舉行。

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