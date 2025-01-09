裸露垃圾山全台堆74.5萬噸 環境部攜手11縣市拚2026年底前鏟平

環境部統計，截至2024年底，全台有74.5萬噸裸露垃圾待處理，其中新竹縣約占17.9萬噸最多。圖為新豐掩埋場暫置場。（資料照）

2025/01/09 20:36

〔記者陳嘉怡／台北報導〕垃圾刺鼻臭味常隨風飄散引發民怨，目前全台有74.5萬噸裸露垃圾待處理，環境部長彭啓明宣示2026年底前要鏟平全台垃圾山。環境部今（9）日舉行記者會說，行政院會已拍板投入12億元經費，協助地方政府掩埋覆土、篩分打包，其中，全台有7處垃圾掩埋場位於自來水水質水量保護區，會優先處理。

隨著國內2017年起24座焚化廠進入整改期，部分垃圾需進入掩埋場處理，2023年全台裸露堆置掩埋場垃圾達84萬噸創下高峰。根據環境部統計，截至2024年底，全台約有74.5萬噸裸露垃圾待處理量，前五名縣市依序為新竹縣17.9萬噸、屏東縣15萬噸、南投縣9.9萬噸、桃園市9.4萬噸、雲林縣7.5萬噸，光是這前五名縣市就占全台裸露垃圾數量整體的8成。

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環境部長彭啓明說，行政院會去年已拍板分3年編列12億元經費，由環境部協助裸露垃圾堆置嚴重的11縣市，進行掩埋場的整理整頓、覆土、篩分打包及防災等措施，妥善解決各場裸露堆置問題，目標在2026年底前共同解決全台裸露垃圾問題。他也強調，落實源頭減量減少垃圾產出，才是根本解決之道，呼籲各縣市環保局加強垃圾強制分類宣導與破袋稽查。

彭啓明提到，環境部已建立「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」，透過數位工具管理即時監控全台的裸露堆置垃圾處理最新情形，「以前是一年才會有一筆數據，但現在每週就有一筆新數據」，且資訊全部公開，盼民眾共同監督政府。

自來水保護區內7座優先完成

環境部環境管理署長顏旭明說明，全台有7個垃圾掩埋場位於自來水水質水量保護區，分布在台東東河、新竹竹東、台東大武、苗栗獅潭、台南南化及楠西、嘉義大埔，這7處會優先完成裸露垃圾移除。

不過，覆土掩埋只是讓垃圾暫時「眼不見為淨」，並非長久之計。顏旭明說，垃圾管理仍會採取「焚化為主、掩埋為輔」，全台現有焚化廠的處理量能共約650萬噸，其中約有180萬噸是在協助處理事業廢棄物，隨著各地焚化爐陸續整改完成，預計2027年焚化處理量能達到700萬公噸，加上事業廢棄物做成SRF（固體再生燃料）去化、推動源頭減量，未來焚化爐應能有足夠的餘裕量能，逐批消化堆積在掩埋場的陳年垃圾。

環境部今天舉行記者會，與11縣市環保局共同承諾於2026年底前，解決全台裸露垃圾問題。（記者陳嘉怡攝）

環境部今天與11縣市環保局共同簽署「全國裸露垃圾妥善處理宣言」，承諾2026年底前解決全台裸露垃圾問題。（記者陳嘉怡攝）

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