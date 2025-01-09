太佛心！點6盞燈送棉被 鹿港三山國王廟曝原因

鹿港三山國王廟點燈就送抱枕、枕頭與棉被，尤其點6盞就送棉被，大受歡迎。（記者劉曉欣攝）

2025/01/09 20:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民生物價不斷上揚，彰化縣定古蹟鹿港三山國王廟點燈價，多年來都維持200元均一價，而點6盞燈就送棉被經本報披露後，讓點燈創下額滿的有史以來最佳紀錄。今年廟方將照常推出，被信眾說「點越多，賠越多」。但廟方強調，送贈品不計成本，因為這來自主委自家的工廠，就是希望幫廟裡點燈衝高人氣。

鹿港鎮三山國王廟今年點燈的贈品，與去年完全相同，也就是點1盞燈，就送短抱枕，點2盞燈就送枕頭，點6盞燈花1200元就送石墨烯棉被。不過，今年為了讓民眾選擇更多，點1盞燈也提供送春聯的選項，點6盞燈也提供羊毛被的選擇。去年許多人都是一口氣點6盞，除了求來年平安外，也順便把棉被抱回家。

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鹿港三山國王廟點燈平價，又加贈禮物，讓民眾大呼「有夠划算」，有種「賺到」的感覺。該廟秘書長杜建模表示，去年點燈數大約成長10%，因為鹿港市區的歷史老廟很多，大多數在地民眾都在固定宮廟點燈，也讓該廟點燈數長期以來都維持在一定數量，去年因為點燈送枕頭、棉被被媒體披露後，點燈量大爆滿，許多外縣市的人都專程打電話來點燈。

杜建模說，今年的點燈才起跑1個星期，就已預約2成，有機會很快就會報名額滿，主委洪能坤有計畫在元宵後擴大點燈規模，增加點燈數目，滿足所有想點燈，又能夠拿好禮的機會。對於信眾超愛點燈的贈品，主委也很佛心，讓自家產品「半買半相送」，不計成本讓大家點燈開心就好。

杜建模指出，去年有人遠從澎湖、金馬，跨過台灣海峽到鹿港點燈，也有嫁到台灣的中國配偶，幫在中國的家人點燈。該廟大約在10多年前推出點燈服務，6年前從洪能坤接任主委後就開始送抱枕，但最受歡迎的還是點6盞燈就送棉被，讓該廟在宗教點燈服務中，以超豐厚贈品走出自己的一片天。

鹿港三山國王廟推出點6盞燈就送棉被，今年新增羊毛被的選項。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮三山國王廟位於中山路上，也是縣定古蹟。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮三山國王廟位於中山路上。（記者劉曉欣攝）

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