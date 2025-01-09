路幅小又有停車格！苗栗縣這處「偏心式左轉」路口 駕駛左右為難

竹南中正路、大營路畫設偏心式左轉，卻因道路的路幅小，一旁又有停車格，讓駕駛不知如何是好。（葉忠倫提供）

2025/01/09 20:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕中央盤點苗栗縣內易肇事路口，補助苗栗縣政府1800萬改善9處路口，其中竹南鎮中正路、大營路近期劃設偏心式左轉道，但因道路右側有機車停車格，導致駕駛「左右為難」。苗縣府工務處表示，已要求廠商重新畫設。

苗栗縣政府工務處表示，近期已請廠商將停車格標線刨除，以便有充足的路幅供直行車前進，不至於會擦撞到停車格的機車。另外，此前同樣引發風波的竹南鎮龍山路3段，苗栗縣政府工務處也要求廠商重舖劃設，估計13日可改善完成

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竹南鎮公所表示，由於竹南鎮中正路、大營路，劃設偏心式左轉道路幅小，原本與縣府溝通希望「不如不畫」，畢竟鎮公所已經接民怨電話接到手軟。不過與苗縣府工務處溝通後，由於該路段為中央盤點容易肇事路段，必須劃設，也只能希望縣府工務處能要求廠商妥善處理。

苗栗縣議員葉忠倫接獲民眾陳情，指出中正路、大營路除了有機車停車格，不時也有車輛違停，駕駛不只「左右為難」，原本要改善易肇事路口，反而讓該路口成為易肇事路口。

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