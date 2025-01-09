「南投100碗」美食小吃評鑑名單出爐 等您來品嘗

南投縣政府舉辦「南投100碗」美食評鑑，評選出78家美食小吃店。（南投縣政府提供）

2025/01/09 20:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府舉辦「南投100碗」美食評鑑名單出爐，共有78家入選，包括小吃、原民料理、異國佳餚、冰飲點心等種類，展露南投在地美食的豐富度與多樣性，縣府新聞及行政處處長蔡明志9日前往店家頒發認證獎狀，蔡明志表示，過去大家對南投的印象，都是日月潭、溪頭等觀光景點，其實南投的在地美食不輸其他縣市，縣府期望透過此美食推薦活動，吸引更多人到南投來吃美食，暢遊品味南投。

南投縣政府新聞及行政處表示，縣府此次舉辦的「南投100碗」美食評鑑，邀請10位美食專家及網紅等跨界名人擔任評審，包括飲食作家盧怡安、型男主廚陳鴻、演員李千娜、雷嘉汭、台語嘻哈音樂團體「草屯囝仔」、體育主播卓君澤、有趣市集創辦人謝維智、百萬Youtuber「視網膜」、知名美食影音創作者「鍾愛銅板美食的貪吃鬼」、美食部落客「Nash，神之領域」，面向廣且具公正性，入選的78間的美食小吃，也都由縣府衛生局稽查通過，衛生品質有保證。

請繼續往下閱讀...

這78間成功入選「南投100碗」美食評鑑的店家中，位於埔里的「埔里清寶鹹油條」，憑藉著招牌鹹油條，一舉拿下5碗的最佳成績，居於榜單之冠。經營30年的老闆劉清寶強調，一直以來皆秉持著好品質，用心在做，目前漸由女兒劉子靜接手經營，陸續研發新口味，可加入蔥蛋、肉排、熱狗、埔里在地的茭白筍等配料，感謝各界的支持和肯定，讓他們更有信心。

而南投市的「橋頭邊肉圓」、「包葉扣仔嗲」與埔里的「蘇媽媽湯圓」，則是同樣各獲得3碗。其中位於南投市鬧區的「橋頭邊肉圓」是在地知名小吃，創業51年，目前已傳承至第3代，老阿嬤廖香菓從年輕時推攤車賣肉圓，到現在由孫子輩接手，一向秉持新鮮食材，注重品質，才能打出口碑，用餐人潮絡繹不絕。

位於中興新村南營路上的「包葉扣仔嗲」，一大早則聚集了許多阿公阿嬤義務來幫忙店家洗菜備料，已成為社區長輩們聊天聚會的中心，南投市民代表王明洲表示，就是因為有這些長輩們的幫忙，減省了人工，再加上老闆是批發菜商，所以價格便宜，也是這家店最具特色的地方，相當有趣。

縣府表示，78家入選的美食小吃，可以上網搜尋（https://topic.udn.com/newstopic/nantou_100bowlsaward），按圖索驥，歡迎全國民眾來南投品嘗道地美食小吃。

南投縣政府舉辦「南投100碗」美食評鑑名單出爐，縣府新聞及行政處處長蔡明志（左2）9日前往店家頒發認證獎狀。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法