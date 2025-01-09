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    電暖爐起火 消防員自行滅火卻仍報案原因曝

    一名消防員房內的電暖爐起火，所幸安全撲滅。示意圖。（資料照）

    一名消防員房內的電暖爐起火，所幸安全撲滅。示意圖。（資料照）

    2025/01/09 23:16

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名消防員昨（8）日在網上分享家中失火的過程，有驚無險將火撲滅後，報案與同事交代事故過程的經歷，就有人留言好奇詢問滅火後為什麼還要通報，有網友解答是為了事後與廠商求償需有紀錄。

    阮姓消防員在Threads上發文，說明自己在睡夢中被老婆叫醒，而醒來時身旁煙霧繚繞，並伴隨燒焦味，驚見床尾剛買三天的陶瓷電暖爐在燃燒。先請妻小逃生後，他觀察電暖爐的燃燒狀況，發現發熱部位沒燒，燒的是底座；擴充插座也未燒起，並未有火花出現。

    阮姓消防員拔掉插頭後，將起火的電暖爐拖離到客廳走道的空曠處，判斷裝水滅火來不及，於是直接以毛毯覆蓋、並壓緊整個燃燒部位，成功將火勢撲滅。自行滅火後，身為消防員的網友首次以受災戶身分撥打119報案，與同事交待事發經過，並進行火災筆錄。

    而文章曝光後，不少網友就對於滅火了還打119報案一舉動感到好奇。不過就有網友留言解答:「有個報案紀錄，才可以跟廠商求償，畢竟才買了3天，還在保固期內，有報案紀錄才有證明」；且若屋主有保火險的話，在申請理賠時也需要報案證明。

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