八八風災屏東最嚴重洪患林邊溪 上游監測計畫助治水

林邊溪上游的二峰圳進水口。（記者陳彥廷攝）

2025/01/09 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕林邊溪流域上游的來社溪、內社溪、大後溪及瓦魯斯溪，為屏東縣內土砂災害影響最嚴重的野溪，莫拉克風災（88風災）時造成沿線重創，尤其下游佳冬、林邊鄉的慘況至今仍讓人餘悸猶存。屏東縣政府從上游著手，不僅透過分洪進大潮州人工湖補注地下水，也進行監測進行大數據的搜集，監測結果不斷累積成果，去年凱米颱風中就觀察到很大作用，發現得以減緩義大橋於遭受洪水的衝擊。

屏縣府針對林邊溪上游的土砂監控已經3年，佈設監控儀器觀察河道土砂收支情形，初步已瞭解該區不安定土石量體，原來，是自2022年起，多場颱風豪雨致崩塌地面積增加約93.6萬平方公尺，經多年正射影像與數值高程比對並調查歷年土砂變異情況統計，瓦魯斯、大後、來社及內社溪土砂殘存量合計約842萬立方公尺。

請繼續往下閱讀...

屏東縣政府指出，經設置雷達波水位計、雷達波流速計及泥沙濃度計的土砂調查站所獲大量數據，經運用資料分析，發現土砂趨勢為順時針型的泥砂濃度歷線遲滯關係，顯示是河道中運移的土砂來源，大多由河道內所供應，來源可能是溪床或是堤岸崩落所致。

屏東縣政府強調，上述觀測資料運用於監控去年挾帶豪雨的凱米颱風及汛期前於瓦魯斯溪大橋上游處的清疏工程，綜整顯示凱米颱風侵襲期間，已降低上游土砂大量輸往瓦魯斯溪與內社溪匯流處，也降低對來義大橋的衝擊。

屏縣府水利處表示，此觀測分析成果證實清疏成效，將持續辦理未來五年的土砂調查觀測計畫，監控河道土砂變化情形，進而形塑更全面的治理方計，而清疏及土砂標售將持續，維持河道主深槽及穩定流心，讓汛期來臨時促進上游土砂往下游輸移，進而降低對周圍部落的危害程度，盼保障野溪流域內居民生命財產安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法