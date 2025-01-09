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    公路局桃園地區2標施工中 新工北分局提醒年節返鄉減速通行

    「台66線6.5至9.1公里處平交路口高架化改善工程」預計2027年3月竣工，既有桃82線及桃84線均維持通行。（新工北分局提供）

    「台66線6.5至9.1公里處平交路口高架化改善工程」預計2027年3月竣工，既有桃82線及桃84線均維持通行。（新工北分局提供）

    2025/01/09 23:11

    〔記者李容萍／桃園報導〕公路局北區公路新建工程分局在桃園地區現有2標施工中工程，包括2021年10月開工的「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」，預計今年6月竣工，以及去年2月開工的「台66線6.5至9.1公里處平交路口高架化改善工程」，預計2027年3月竣工，新工北分局籲請用路人農曆春節期間依現有交維設施引導，遵行號誌減速通行。

    新工北分局第一工務段長劉利民說，「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」起點自三民路一段（台4線）到工程終點國際路一段（台15線），全長約7.39公里，契約金額25億9625萬元，沿線經過路口為漁港路、海港路（台15甲線）、中央路及後厝路（桃17鄉道），春節連續假日期間工區出入口封閉，各路口維持通行。

    新工北分局第二工務段長魏維男則說，「台66線6.5至9.1公里處平交路口高架化改善工程」，契約金額21億9941萬元，為台66線6.9到8.6公里路段快車道施工，側車道維持雙（東西）向兩車道通行，現行施工路段交維，東行線由主線匝道里程約6.9公里（桃84路口前）匯出側車道通行，經桃82路口後匝道導回到主線；西行車輛由主線匝道里程約8.6公里（桃82路口前）匯出側車道通行，經桃84路口後匝道導回到主線，既有桃82線及桃84線均維持通行。

    台66線6到9公里處過去是平面道路，新工北分局啟動高架改善工程後，過往因工程圍籬造成頻繁車禍，針對地方建議再增加告示導引牌面提醒用路人，新工北分局已於平面車道桃82、桃84路口上游增設預告標誌，提醒駕駛人減速並注意路口。原標誌文字精簡放大，增加警23標誌，路口退縮留出截角，並增長半阻隔式圍籬長度，增加駕駛人通視範圍。另外，也加強標線清晰度，路口增加槽化標線提高車道及停止線辨識度，以及上午7點至晚上7點於兩路口增加義交人員引導交通。

    「台66線6.5至9.1公里處平交路口高架化改善工程」東段標工區交維現況。（新工北分局提供）

    「台66線6.5至9.1公里處平交路口高架化改善工程」東段標工區交維現況。（新工北分局提供）

    「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」重要路口管制。（新工北分局提供）

    「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」重要路口管制。（新工北分局提供）

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