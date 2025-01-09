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    共學迎蛇年！台南社大台江師生赴廟口寫春聯

    台南社大台江分校書法班師生，展示以台語諧音書寫「蛇（趖）來蛇（趖）去大賺錢」等創意春聯。（圖由社大台江分校提供）

    台南社大台江分校書法班師生，展示以台語諧音書寫「蛇（趖）來蛇（趖）去大賺錢」等創意春聯。（圖由社大台江分校提供）

    2025/01/09 17:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕歲末年終，台南社大台江分校結合台江十六寮村廟，除推動大廟興學，台江分校書法班群還發起「小龍年，台江廟口寫春聯行動」，師生近百人接力赴安南區十三佃慶興宮、總頭寮興安宮、溪頂寮保安宮、海尾朝皇宮等各廟口寫春聯，送給台江鄉親好過年。

    社大台江分校執行長吳茂成表示，為營造一村一廟一學堂，台江分校結合台江十六寮村廟，除了策辦廟口行動教室之外，也不斷推廣台江村廟的書法傳統藝術，10幾年下來，書法課程受到許多市民熱愛，幾乎班班滿額。為鼓勵社大學員學以致用，服務社會，今年適逢青蛇小龍年，5個書法班群接力，近百位師生，在歲末年終前，分別前往各廟口寫春聯送春聯，大家共學迎好年。

    其中，1月5日已率先在溪頂寮保安宮登場，1月12日早上在十三佃慶興宮、1月18日早上在安定農會會，1月19日早上在總頭寮興安宮、下午在海尾朝皇宮廟口，歡迎鄉親及市民們，一起重回廟口，共同參與寫春聯迎好年。

    海佃國中退休校長洪麗里特別教授學員以書法藝術字，以台語諧音書寫「蛇（趖）來蛇（趖）去大賺錢，蛇（趖）來蛇（趖）去大家來寫字」創意春聯，她鼓勵大家來社大共學寫書法，特別是在過年期間練習寫書法，靜心調氣，過一個平安好年。

    台南社大台江分校書法班群師生發起「小龍年，台江廟口寫春聯行動」。 （圖由社大台江分校提供）

    台南社大台江分校書法班群師生發起「小龍年，台江廟口寫春聯行動」。 （圖由社大台江分校提供）

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